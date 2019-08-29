В Омске на Ленинской горке каждому дереву присвоили координаты

Posted 29 августа 2019, 11:01
Published 29 августа 2019, 11:01
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Документ в штабе Навального назвали паспортом сквера. Подписал его заслуженный лесовод России Анатолий Богун. В пояснительной записке к так называемому паспорту сквера Богун отметил, что сквер не имеет аналогов в Омске: он расположен между двумя автомобильными полосами, при этом его планировка, по его словам, разумная.
«Для сквера характерна разумная планировка, состоящие в основном ценных древесных пород хвойных и лиственных деревьев и древесных кустарников, чего нет ни в одном другом сквере Омска», — заключил лесовод.
По подсчетам сотрудников штаба, в сквере растут сибирские и канадские ели, лиственницы, сосны, пихта, белый и пирамидальный тополь омской селекции, вязы, клены и сибирские яблони. Всего штаб насчитал 106 деревьев. Кроме них на Ильинской горке растут 43 калины, сирени, спиреи и других кустарников. Возраст деревьев колеблется от 40 до 50 лет, кустарники же значительно моложе — от 5 до 15 лет.
По подсчетам эксперта, указанные растения в течение года поглощают около 3 200 кг углекислого газа, выделяя при этом 2 600 кислорода. Каждое посчитанное дерево имеет свою широту и долготу и обозначено на интерактивной карте.
«Перепись» деревьев на Ленинской горке штаб Навального произвел накануне общественных слушаний по поводу возведения здесь Свято-Ильинского собора. Идею строительства активно продвигает бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев.