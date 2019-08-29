В Омске на Ленинской горке каждому дереву присвоили координаты

По подсчетам сотрудников штаба, в сквере растут сибирские и канадские ели, лиственницы, сосны, пихта, белый и пирамидальный тополь омской селекции, вязы, клены и сибирские яблони. Всего штаб насчитал 106 деревьев. Кроме них на Ильинской горке растут 43 калины, сирени, спиреи и других кустарников. Возраст деревьев колеблется от 40 до 50 лет, кустарники же значительно моложе — от 5 до 15 лет.