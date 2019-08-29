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Posted 29 августа 2019, 17:47

Published 29 августа 2019, 17:47

Modified 23 февраля 2022, 13:03

Updated 23 февраля 2022, 13:03

Потенциальные руководители «Россетей» будут определены на съезде «Лидеры энергетики»

29 августа 2019, 17:47
Четверг, 29 августа стал первый днем работы Всероссийского съезда «Лидеры энергетики». Форум посетили более 2000 инженеров со всей РФ.

Во время мероприятия его участники рассказали о ключевых путях развития отрасли. Речь зашла об обновлении и цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры всего государства, информируют «Новые известия».

В ходе заседания глава корпорации «Россети» Павел Ливинский озвучил программный доклад. Он рассказал о ключевых направлениях развития холдинга. Кроме этого топ-менеджер представил отчет о переходе «дочек» корпорации на единую бренд-архитектуру.

Среди участников съезда были замечены эксперты Центра технического надзора «Россетей». Выступая перед собравшимися ораторы сообщили об успешном завершении аудита 38 РЭС Челябинской области, который был практическим этапом конкурса «Лидеры энергетики».

Во второй части программы дня-открытия Всероссийского съезда энергетиков прошла беседа, в которой участвовали все делегаты форума. Слово было дано замглавы, главному инженеру «Россетей» Андрею Майорову. Топ-менеджер завел разговор о развитии системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевого комплекса. Участники съезда обсудили путь развития технической политики «Россетей».

Последняя суббота августа станет вторым днем съезда. Представители Сколковского института науки и технологий организуют интересные семинары. Руководство дочерних компаний «Россетей» поделится собственным опытом по внедрению цифровых технологий на мощностях электроэнергетики.

Ключевым событием станет финальный этап конкурса «Лидеры энергетики». 440 оказавшихся в финале инженеров рассмотрят профильные кейсы по актуальным вопросам работы электросетевого комплекса. Оценивать их результаты будут члены экспертной комиссии. Последняя будет состоять из финалистов конкурса минувшего года, руководителей Минэнерго и топ-менеджеров корпорации «Россети».

В финале жюри озвучит имена сотни лучших специалистов. Возможно что со временем победители конкурса «Лидеры энергетики» встанут во главе холдинга «Россети».

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