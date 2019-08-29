Потенциальные руководители «Россетей» будут определены на съезде «Лидеры энергетики»

Во второй части программы дня-открытия Всероссийского съезда энергетиков прошла беседа, в которой участвовали все делегаты форума. Слово было дано замглавы, главному инженеру «Россетей» Андрею Майорову. Топ-менеджер завел разговор о развитии системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевого комплекса. Участники съезда обсудили путь развития технической политики «Россетей».