Богаче президента: на чем зарабатывают омские депутаты-миллионеры

Впервые депутатом Кокорин стал в 2007 году, обойдя на выборах в Законодательное собрание региона конкурента из КПРФ Андрея Алехина. В 2011 году в качестве официального кандидата от «Единой России» Кокорин проиграл все тому же Алехину, однако не потерял надежды и в 2012 году в качестве самовыдвиженца избрался в Омский городской Совет. Отметим, что весь созыв он проработал как член фракции «Единой России». В 2016 году вновь избрался в Заксобрание в качестве самовыдвиженца.