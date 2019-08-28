Богаче президента: на чем зарабатывают омские депутаты-миллионеры

В качестве ремарки сразу отметим, что самым обеспеченным в Законодательном собрании Омской области в 2018 году, как и несколько лет подряд до этого, стал единоросс Сергей Калинин. В его декларации значатся 246 млн рублей, что в 28.4 раза больше, чем у президента России Владимира Путина (8.6 млн рублей за 2018 год). Подробнее о его непростом положении и лишении мандата Город55 рассказывал здесь.
Сейчас же речь пойдет о действующих депутатах Заксобрания, задекларировавших многомиллионный доход.
Валерий Кокорин — 97 млн рублей
Один из самых известных депутатов региона, 70-летний строитель Кокорин несколько лет подряд удерживается в топе богатейших депутатов. У него в собственности 15 земельных участков площадью от 950 кв. метров до 1 тыс. гектаров, два жилых дома общей площадью 717 кв. метров, еще один недостроенный жилой дом на 231 кв. метр, здание площадью 730 кв. метров, нежилое помещение на 142 кв. метра, автоприцеп и доля в еще одном земельном участке.
Однако бизнес-империя Кокорина держится не только на нем одном, но и на самом близком окружении — жене (за 2018 год заработала миллион рублей), дочери, зяте и одной журналистке.
Свою карьеру управленца Кокорин начал еще в советские годы, однако активно в бизнес подался в 1993 году. Именно тогда он стал зампредседателя правления по развитию АКБ «Народный банк Сибири», а год спустя уже открыл собственную компанию — «Агропромстройкомплект» (АСК). Эти три буквы станут визитной карточкой будущего депутата, которая будет строиться вокруг этой компании.
Впервые депутатом Кокорин стал в 2007 году, обойдя на выборах в Законодательное собрание региона конкурента из КПРФ Андрея Алехина. В 2011 году в качестве официального кандидата от «Единой России» Кокорин проиграл все тому же Алехину, однако не потерял надежды и в 2012 году в качестве самовыдвиженца избрался в Омский городской Совет. Отметим, что весь созыв он проработал как член фракции «Единой России». В 2016 году вновь избрался в Заксобрание в качестве самовыдвиженца.
Лично Кокорин является совладельцем долей в 30 компаниях, при этом руководит лишь одной. Это новосибирское ООО «Орбита» с выручкой в 90 млн рублей в 2017 году. Компания предоставляет услуги гостиницы — именно ей принадлежит крупнейший в Новосибирске бизнес-отель Gorskiy city hotel.
Вообще, Кокорина можно назвать «любимым» застройщиком новосибирского мэра Анатолия Локтя. Так, принадлежащее омскому депутату ООО «Акватория» (выручка в 200 млн рублей) управляет одним из крупнейших дельфинариев Сибири — «Дельфинией». Эта же компания и занималась его строительством. В Омске у депутата также есть строительная фирма ООО «Управление капитального строительства» (выручка в 2017 году — 7.2 млн рублей).
В Омске Кокорин известен как строитель религиозных объектов. Так, в 1994 году АСК закончил строительство Лютеранской кирхи, в 2001 году — Христо-Рождественского собора и часовни Иоанна Крестителя, а в 2007 году закончил изготовление куполов, крестов и шатра колокольни Успенского собора. Последняя работа компании Кокорина — кровля и кресты для Воскресенского собора в 2016 году.
Помимо строительства и проектирования, депутат активно занимается овощеводством через «Агропарк „Черемушки“» (его партнером выступила супруга другого депутата ЗС, Владимира Седельникова, Анна), «Питомник Сибири» (выручка за 2017 год 2.7 млн рублей), а также разведением рыбы в «Сибирском водоеме» (убыточно на 38 тыс рублей).
Основная статья доходов миллионера — все же сдача помещений в аренду на своих главных активах — ТРЦ «Континент», ТК «Каскад» и кинотеатр «Атриум» (построены компанией «АСК»). Делает это депутат через множество подконтрольных компаний, таких как «Торговая улица», «Торговая галерея», «Торговый пассаж», «Витраж», «Пассаж», «Галерея торговли» и множество других. Их выручка в 2017 году превысила 250 млн рублей.
Впрочем, занят Кокорин и производством, так как владеет третью уставного капитала Омского автобусного завода (в 2017 году потерпел убытки в 240 тыс рублей) и санаторным бизнесом в ООО «Санаторий „Родина“» в городе Сочи.
Рядом активов Кокорина управляют близкие ему люди. В частности, его дочь Елена Дроздова владеет стоматологической клиникой «Камея» (выручка за 2017 год 4.4 млн рублей), рестораном в отеле Gorskiy city hotel (чистая прибыль за 2017 год 18.6 млн рублей) и супермаркетом в ДК «Рубин» (выручка за 2017 год — 6.5 млн рублей).
Зять депутата ЗС является лидером фракции «Единой России» в Омском городском Совете. Сергей Дроздов является номинальным хозяином сдаваемых в аренду помещений все того же Gorskiy city hotel, супермаркетом в ТЦ «Каскад» (выручка в 2017 году 12.5 млн рублей) и торговым комплексом «На Театральной» (чистая прибыль в 2017 году 103 тыс рублей).
Еще одним игроком «команды Кокорина» в СМИ Омска принято считать бывшего депутата Горсовета Ирину Матвеенко. Она действительно является совладельцем кинотеатров «Атриум» и «Рубин», владельцем бизнес-центра на Карла Либкнехта, 35. Основной актив Матвеенко — телерадиокомпания «Антенна-7» (при выручке в 33.2 млн рублей в 2017 году итоговая прибыль составила всего 3 тыс рублей).
Отдельные действия депутата в Заксобрании можно назвать положительно сказывающимися на бизнес-интересах. Наиболее громким оказалось противостояние Кокорина и областных властей по отмене скандального постановления № 108-П. Согласно ему, стоимость аренды земли для предпринимателей выросла в несколько раз. Обладатель внушительных торговых площадей Кокорин («Континент», «Каскад», «Атриум») сумел дойти до Верховного суда, где решение областных властей было отменено.
Его последние инициативы — поддержка признанного незаконным аэродрома им. Летова и жалоба на казаков из ООО «Днепр», которые, по его мнению, незаконно охраняют треноги на трассах Омска.
Дмитрий Павлов — 79.5 млн рублей
Следующим по уровню доходов среди депутатов ЗС оказался 41-летний единоросс Дмитрий Павлов. В 2018 году он заработал 79.58 млн рублей, а в собственности депутата числятся 16 квартир, земельные участки, 20 помещений, доли в десяти зданиях и еще 44 помещениях, а также коммуникации (канализация, водопровод, электросети), водозаборные сооружения, топливные объекты, два автомобиля, автоприцеп и транспортер.
У супруги депутата годовой доход оказался значительно скромнее — всего 153 тыс рублей. Несовершеннолетний ребенок парламентария живет в квартире площадью 225 кв. м, предоставленной семье Павловых в пользование.
Свой путь к мандату Заксобрания Павлов начал как строитель, а «дорогу без ям» ему помог организовать отчим Михаил Ольшанский. После окончания НОУ ВПО «Омская гуманитарная академия» в 1996 году Павлов зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, возглавляющий товарищество строителей.
Первой компанией будущего депутата в 2002 году стало ООО «Современные строительные технологии» (за 2017 год — убыток в 7.5 млн рублей). Спустя 5 лет он решил податься в провайдерский бизнес и не прогадал — принадлежащие ему «Омские кабельные сети» (выручка за 2017 год 709 млн рублей) стали одним из главных игроков на рынке. Это открыло Павлову другие возможности заработка в интернете.
Так, в число его активов попали владеющий сайтом «СуперОмск» и цифровым телеканалом «Первый городской канал» медиахолдинг «Слово» (за 2017 год задекларирована выручка в 71.4 млн рублей), рекламное агентство «Медиа-эксперт» (в 2017 году убыточно на 3 млн рублей), ООО «Перспектива» (в 2017 году убыточно на 34 млн рублей). Также Павлову принадлежит интернет-сервис «Все платежи».
Несмотря на заработок в интернете, Павлов не отказался от строительства. Депутат практически безраздельно владеет микрорайоном «Старгород», а также является его единственным застройщиком.
Так или иначе Павлов причастен к бизнесу нескольких своих протеже в Омском городском Совете. Под крылом финансируемой парламентарием общественной организации «Оплот», как и в самом ОГС, оказались гендиректор «Омских кабельных сетей» Олег Афанасьев, экс-руководитель «Слова» Андрей Ткачук, бывший директор строительной компании ООО «Кедр» Дмитрий Сахань, общественница и бывшая секретарь Павлова Инна Гомолко, директор принадлежащего Павлову радио «Милицейская волна» (ООО «Эгида-1» с выручкой в 5.5 млн рублей в 2017 году) Юрий Козловский.
Важным партнером Дмитрия Павлова выступает его брат Сергей. На него записана большая часть империи киосков, принадлежащая семье предпринимателей. В частности, это две фирмы - ООО «Нама» и ООО «Эффективные решения» (обе оказались в 2017 году суммарно убыточны на 175 тыс рублей). Сергей Павлов также является индивидуальным предпринимателем.
Однако самому депутату развить успех на ларечном поприще не удалось. Совместное предприятие ООО «ТОК» Дмитрия Павлова и ритейлера Виктора Шкуренко провалилось на конкурсе мэрии Омска на организацию 179 теплых остановочных комплексов на гостевом маршруте города. Подробнее об этом — здесь.
При этом депутат не лишен желания делать щедрые подарки. Так, за счет «Омских кабельных сетей» Дмитрий Павлов сделал подарок своему отцу Борису. За 347 млн рублей парламентарий купил ему готовый бизнес по производству стройматериалов ООО «Теста» (в 2017 году было убыточным на 36 млн рублей). Капитал предприятия уже пущен в оборот — Павлов-старший в ноябре 2018 года основал еще одну компанию по производству кирпичей и черепицы — «Бриккер-Керамика». На это было потрачено как минимум 70 млн рублей.
Как депутат Павлов не смог запомниться какими-то яркими или громкими высказываниями. Однако для этого у него есть еще три года в областном парламенте.
Игорь Антропенко — 47 млн рублей
Сорокадевятилетний единоросс Игорь Антропенко оказался депутатом без имущества. Согласно декларации о доходах за 2018 год, все имущество (жилой дом, две квартиры, земельный участок и две иномарки Porsche и Audi) оформлено на супругу. Сама она заработала за 2018 год 465 тыс рублей.
Антропенко окончил юридический факультет ОмГУ в 1993 году, год спустя пошел на работу консультантом в юрфирме «Статус». С 2004 по 2005 год работал директором внебюджетного фонда НИОКР ОАО РАО «ЕЭС России», работал в «Пензаэнерго», «Хакасэнерго» и ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа».
В политику пошел в 2012 году, пройдя по партийным спискам «Справедливой России» в Омский городской Совет, имел шансы возглавить региональное отделение партии, но взял самоотвод. В 2016 году по партийным спискам прошел в Законодательное собрание Омской области, но на этот раз уже от партии «Единая Россия». Дважды заявлялся на конкурс на должность мэра Омска, однако ни разу не смог пройти отбор.
На самого же Игоря Антропенко оформлен только бизнес. Так, он является владельцем ООО «Ярославский шпон» (с выручкой 150 млн рублей за 2017 год), а также контрольного пакета ООО «Управляющая компания «Статус"» (с доходом в 8 млн рублей в 2017 году). Несмотря на скромный по сравнению с другими доход, именно последняя компания является головной во всем бизнесе парламентария.
В частности, «Статусу» принадлежат ОАО «Гостиница Сибирь» (более известна как Ibis, в 2018 году принесла прибыль в 40 млн рублей), АО «Основа Холдинг» (выручка в 129.6 млн рублей в 2017 году). Последнее, в свою очередь, владеет большим дата-центром и заводом по производству кирпича (ликвидируется из-за убытков, в 2017 году — 58.7 млн рублей) в Омске. До 2013 года «Основа Холдинг» владела гостиницей «Омск», однако из-за банкротства последней ее активы были распроданы. Также «Статусу» принадлежит 20% «Комбината пористых материалов» («КПМ», выручка за 2017 год 172 млн рублей).
Половиной «КПМ» владеет отец депутата Александр Антропенко. Вместе с сыном ему принадлежит ООО «Луч» (выручка за 2017 год 1 млн рублей). Предприятие должно было построить на улице Интернациональной гостиницу Hilton, однако стройка была заморожена. Отдельно от депутата Антропенко-старший владеет строительной компанией «Строительные материалы Сибири» (в 2017 году зафиксировала выручку в 201 млн рублей) и «Строительным управлением — 1».
Супруга Игоря Антропенко Инна выступает совладельцем двух компаний — ранее упоминавшихся ООО «Ярославский шпон» и «УК «Статус».
В Законодательном собрании Омской области Антропенко не является самым громким или плодовитым на проекты законов депутатом. Однако в 2015 году в Горсовете он стал инициатором демарша депутатов из совета директоров «Омскэлектро». Из-за отсутствия народных избранников кворум заседаний не набирался, и работа была практически парализована.
Волевым решением мэру Омска Вячеславу Двораковскому пришлось распустить СД главного городского актива. Сам Антропенко тогда заявлял, что его действия были связаны с нежеланием поглощения муниципального предприятия МРСК Сибири.