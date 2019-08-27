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Posted 27 августа 2019,, 12:25

Published 27 августа 2019,, 12:25

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Саратове на борьбу с грызунами потратили более полмиллиона рублей

27 августа 2019, 12:25
В Саратове администрация города потратила более полумиллиона рублей на уничтожение мышей на территории пяти районов.

Как сообщает издание ФедералПресс, официально администрация города опубликовала эти данные после возбуждения региональным СК уголовного расследования из-за вспышки мышиной лихорадки.

С начала сезона уже у 1300 местных жителей была диагностирована геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Власти Саратова сообщили, что обработка от грызунов проводилась на территории 23 гектар пограничной зоны. Также были обработаны скверы и парки города.

В сообщении мэрии сказано, что все необходимые мероприятия в рамках уничтожения грызунов в городе были проведены в полном объеме.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении администрации города. Также были установлены личности виновный в распространении мышиной лихорадки. 1300 граждан заболели, один скончался.

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