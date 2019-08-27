В Саратове на борьбу с грызунами потратили более полмиллиона рублей

С начала сезона уже у 1300 местных жителей была диагностирована геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Власти Саратова сообщили, что обработка от грызунов проводилась на территории 23 гектар пограничной зоны. Также были обработаны скверы и парки города.