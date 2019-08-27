В Саратове на борьбу с грызунами потратили более полмиллиона рублей

Posted 27 августа 2019,, 12:25
Published 27 августа 2019,, 12:25
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, официально администрация города опубликовала эти данные после возбуждения региональным СК уголовного расследования из-за вспышки мышиной лихорадки.
С начала сезона уже у 1300 местных жителей была диагностирована геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Власти Саратова сообщили, что обработка от грызунов проводилась на территории 23 гектар пограничной зоны. Также были обработаны скверы и парки города.
В сообщении мэрии сказано, что все необходимые мероприятия в рамках уничтожения грызунов в городе были проведены в полном объеме.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении администрации города. Также были установлены личности виновный в распространении мышиной лихорадки. 1300 граждан заболели, один скончался.