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Posted 27 августа 2019,, 01:30

Published 27 августа 2019,, 01:30

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На ремонт скульптуры Городового потребуется минимум 300 тысяч

27 августа 2019, 01:30
Владелец скульптуры Городового, установленной на Любинском проспекте в Омске, бизнесмен Сергей Жериков заявил, что ремонт бронзового изваяния обойдется в минимум 300 тыс рублей, сообщает «12 канал».

В настоящее время предприниматель ищет мастера, который смог бы взяться за работу и придумать особый крепеж, чтобы рукоятка шашки, открученная на прошлой неделе хулиганами, вновь не стала объектом внимания вандалов.

Саму скульптуру Жериков заказывал в Москве. Она выполнена целиком из бронзы. На создание Городового ушел целый год. Пока не известно, сколько еще времени потребуется на поиск реставратора и ее восстановление.

Напомним, ранее Город55 сообщал подробности ночного инцидента, попавшего в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Компания из трех человек оторвала рукоятку шашки Городового. Позже родственники одного из хулиганов обратились в полицию, опознав его на видео. Саму рукоятку нашли в парке Победы.

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