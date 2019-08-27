На ремонт скульптуры Городового потребуется минимум 300 тысяч

Posted 27 августа 2019,, 01:30
Published 27 августа 2019,, 01:30
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
В настоящее время предприниматель ищет мастера, который смог бы взяться за работу и придумать особый крепеж, чтобы рукоятка шашки, открученная на прошлой неделе хулиганами, вновь не стала объектом внимания вандалов.
Саму скульптуру Жериков заказывал в Москве. Она выполнена целиком из бронзы. На создание Городового ушел целый год. Пока не известно, сколько еще времени потребуется на поиск реставратора и ее восстановление.
Напомним, ранее Город55 сообщал подробности ночного инцидента, попавшего в объектив камеры наружного видеонаблюдения. Компания из трех человек оторвала рукоятку шашки Городового. Позже родственники одного из хулиганов обратились в полицию, опознав его на видео. Саму рукоятку нашли в парке Победы.