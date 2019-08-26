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Posted 26 августа 2019,, 13:55

Published 26 августа 2019,, 13:55

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

"Так не доставайся ж ты никому! ": мужчина на Урале попытался утопить свой смартфон

26 августа 2019, 13:55
На территории Свердловской области мужчина из села Обуховского попытался утопить дорогой смартфон для того, чтобы его не отобрали судебные приставы.

Как сообщает издание ФедералПресс, приставы пришли в мужчине, так как у того образовался долг в размере 60 тысяч рублей перед своим знакомым. В итоге пострадавшая сторона обратилась к приставам. Должника вызвали в отделение. В ходе визита мужчина постоянно общался по телефону, тогда приставы предложили описать дорогой смартфон в счет погашения задолженности. Мужчина вышел в уборную, а позже сообщил, что утопил телефон.

После этого приставив решили изъять автомобиль виновного. Был составлен акт об аресте машины. Тогда мужчина мгновенно оплатил долг и предоставил все документы. В свое оправдание мужчина сказал, что не хотел идти домой пешком.

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