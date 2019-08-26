"Так не доставайся ж ты никому! ": мужчина на Урале попытался утопить свой смартфон

Как сообщает издание ФедералПресс, приставы пришли в мужчине, так как у того образовался долг в размере 60 тысяч рублей перед своим знакомым. В итоге пострадавшая сторона обратилась к приставам. Должника вызвали в отделение. В ходе визита мужчина постоянно общался по телефону, тогда приставы предложили описать дорогой смартфон в счет погашения задолженности. Мужчина вышел в уборную, а позже сообщил, что утопил телефон.