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Posted 23 августа 2019,, 12:00

Published 23 августа 2019,, 12:00

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте запустила программу региональных хакатонов

23 августа 2019, 12:00
ВКонтакте запустила программу поддержки региональных хакатонов. Компания будет помогать с организацией соревнований для разработчиков в разных городах России, чтобы больше местных жителей могли проявить себя.

Первые хакатоны по лицензии Команды ВКонтакте пройдут в сентябре в Тюмени и Томске. VK возьмёт на себя часть расходов, предоставит информационную поддержку, даст рекомендации по программе, площадке, брендингу, партнёрам и количеству участников. Кроме того, представитель компании прочитает лекцию и станет одним из членов жюри.

Подробнее о VK Hackathon x Tyumen: vk.com/hack_tmnБольше о VK Hackathon x Tomsk: vk.com/hack_tmsk

В феврале 2020 года все желающие — например, представители вуза или компании — смогут подать заявку и провести хакатон в своём городе. Следить за новостями программы можно в сообществе VK Hackathon (vk.com/hackathon).

Александр Константинов, технический директор ВКонтакте:

«В регионах живёт много хороших разработчиков. Важно создавать среду, в которой они могут развиваться. Поэтому мы уже два года проводим стипендиальную программу для учителей программирования и информатики из регионов, теперь решили поддержать и организаторов локальных хакатонов. Участники смогут соревноваться в своём или соседнем городе, а задачи будут предлагать местные компании, социальные и образовательные проекты».

В этом году ВКонтакте уже в пятый раз проведёт VK Hackathon — один из крупнейших хакатонов в России. Проекты представят 600 участников из 150 команд, а общий призовой фонд составит два миллиона рублей. Приём заявок открыт до 6 сентября. Все новости проекта публикуются в сообществе VK Hackathon (vk.com/hackathon).

Хакатон — это соревнование для разработчиков, дизайнеров, менеджеров проектов и других специалистов. Каждая команда выбирает одно из предложенных заданий — и за короткое время создаёт технологическое решение. Например, прототип сайта или мобильного приложения.

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