ВКонтакте запустила программу региональных хакатонов

«В регионах живёт много хороших разработчиков. Важно создавать среду, в которой они могут развиваться. Поэтому мы уже два года проводим стипендиальную программу для учителей программирования и информатики из регионов, теперь решили поддержать и организаторов локальных хакатонов. Участники смогут соревноваться в своём или соседнем городе, а задачи будут предлагать местные компании, социальные и образовательные проекты».