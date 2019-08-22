«Росводоканал Омск» напоминает о сроках и способах передачи показаний счётчиков

«В омском водоканале более полумиллиона лицевых счетов частных лиц. У 73 процентов потребителей установлены индивидуальные приборы учета, это минимум два счётчика, а бывает четыре и больше. Потребители, которые регулярно передают показания приборов учёта, страхуют себя от некорректных расчетов, исключая начисление оплаты по нормативу и последующие перерасчеты. На протяжении последних лет мы совершенствуем каналы, по которым потребители могут передавать данные. На настоящий момент мы предлагаем клиентам более 10 способов передачи показаний», — рассказала коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.