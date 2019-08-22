«Росводоканал Омск» напоминает о сроках и способах передачи показаний счётчиков

Posted 22 августа 2019,, 09:47
Published 22 августа 2019,, 09:47
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
«В омском водоканале более полумиллиона лицевых счетов частных лиц. У 73 процентов потребителей установлены индивидуальные приборы учета, это минимум два счётчика, а бывает четыре и больше. Потребители, которые регулярно передают показания приборов учёта, страхуют себя от некорректных расчетов, исключая начисление оплаты по нормативу и последующие перерасчеты. На протяжении последних лет мы совершенствуем каналы, по которым потребители могут передавать данные. На настоящий момент мы предлагаем клиентам более 10 способов передачи показаний», — рассказала коммерческий директор АО «ОмскВодоканал» Ольга Смиковская.
Одним из самых доступных является способ передачи данных через сайт без регистрации. Потребитель вводит свой лицевой счет, номер квартиры или комнаты и актуальные показания счетчиков.
Другим таким способом является передача показаний посредством SMS. На номер 8-903-767-28-90 нужно отправить SMS указав через пробел номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания.
Также передать показания можно:
— через автоматический приём голосовых данных или путём ввода данных на клавиатуре смартфона по номеру 39-51-00 (круглосуточно);— указать в квитанции омского водоканала (данные вписываются в квитанцию);— через личный кабинет на сайте https://abon.omskvodokanal.ru;— по электронной почте water_omsk@rosvodokanal.ru, указав в трёх строчках номер лицевого счёта, номер счётчика холодной воды, его показания, номер счётчика горячей воды, его показания;
— в терминалах АО «ОмскВодоканал», ул. Маяковского, 2, ул. Конева, 14, ул. Кирова, 49/2, ул. Малунцева, 30;— по многоканальным телефонам 53-00-11 и 8-800-381-7777 с 8:00 до 20:00 часов ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни;— на сайте www.vp.ru;— в пунктах приёма Фрисби;
— через терминалы ПАО Сбербанк при оплате.