Спокойствие – в собственность

А ведь застраховать свое имущество, которое зарабатывается тяжким трудом, довольно просто. К тому же стоимость полиса страхования имущества несравнимо меньше, чем размер страховой защиты, позволяющей чувствовать себя уверенно даже во время отпуска вдали от дома, а также в случае урагана и прочей непогоды. Нельзя забывать и о других возможных неприятностях, которые влекут за собой серьезные хлопоты и непредвиденные расходы, особенно если хозяева в отъезде, – пожар, залив соседей, кража и т. д. Так почему бы заранее не позаботиться о финансовой поддержке, чтобы потом не пришлось кусать локти?