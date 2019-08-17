Что такое исторический статус города и почему Омск за него не борется

Posted 17 августа 2019,, 06:34
Published 17 августа 2019,, 06:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Недавно власти Вологды попросили Владимира Путина сделать ее «городом исторического наследия». Президент отметил, что это будет стоить федеральному бюджету два миллиарда рублей. Тем не менее решение можно считать принятым и Вологда получит серьезные федеральные вливания на восстановление местных достопримечательностей. Мы решили разобраться, почему в Омске, где постоянно апеллируют к 300-летней истории, никогда не поднималась эта тема. Неужели городу не нужны дополнительные деньги на сохранение культуры?
Речь идет о статусе исторического поселения (губернатор Вологодской области, очевидно, ошибся с формулировкой — понятия «города исторического наследия» законодательство не знает). Этот статус позволяет сохранить не только отдельные памятники, но всю историческую застройку и привлекать дополнительное финансирование на сохранение объектов. В то же время он сдерживает строительную активность в исторической части города и предполагает, что вся градостроительная документация (включая генплан, правила землепользования и застройки, архитектурно-строительные проекты) будет согласовываться с Минкультом РФ.
Сейчас в списке исторических поселений 41 город и только три из них сибирских — Томск, Иркутск и Енисейск. Не все даже древние города стремятся к этому статусу. В 2010 году его разом лишились четыре сотни населенных пунктов — ранее список включал 478 строчек. В том числе от исторического статуса отказались Москва, Великий Новгород, Псков. Власти столицы объясняли, что город не должен быть заложником исторических зданий, но часть активистов считает, что под этим лозунгом происходит «зачистка» старинных зданий.
С 2010 года ни один город в России не получил статуса исторического поселения федерального значения. Вологда может создать прецедент. А что об этом думают в Омске?
Заместитель председателя Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Игорь Коновалов рассказал, что в советское время у Омска был этот статус, однако после краха СССР власти не стали переоформлять документы — по его мнению, «по коррупционным соображениям»: исторический центр поделили на площадки под застройку.
Игорь Коновалов, заместитель председателя омского отделения ВООПИК: «Статус исторического поселения налагает определенные ограничения на строительство в исторической части, изменение исторического облика города. Какие-то небоскребы, торгово-развлекательные центры в некоторых местах строить будет нельзя. С другой стороны, даются возможности федерального финансирования, перспективы для развития туризма. Но и сами омичи получают сознание историчности своего города.
Наши власти эту процедуру саботируют по коррупционным соображениям, поскольку площадки под застройку в центре поделены — даже если они не осваиваются, застройщики от них не отказываются по принципу «ни себе, ни людям».Игорь Коновалов
Сам статус требует предварительных работ: нужно разработать историко-культурный опорный план, для этого нужна определенная компетенция. У нас в департаменте архитектуры не могут понять, что это такое. У нас сохраняют отдельные объекты, даже Омская крепость не фигурирует как объект в целом, на охране стоят отдельные постройки. Обосновать статус можно, но этим надо заниматься, вложить средства в разработку проекта — это не сотни миллионов, два-три миллиона из бюджета можно изыскать. Все это мы можем сделать и до присвоения статуса, нам никто не запретит.
Мы могли бы под этот статус попросить деньги на восстановление крепости. Прискорбно, что кроме ворот ничего не сохранилось. Валы были земляные, но их можно снова отсыпать, чтобы был понятен масштаб, как была построена оборона крепости. Отдельная тема с Достоевским — уцелело около 20 объектов, связанных с его памятью. Можно поднять разные культурные пласты: Омск как столица Сибири, как столица сибирского казачьего войска, как центр оборонной промышленности в годы ВОВ, как форпост на южных границах, форпост для продвижения русской цивилизации в Азии».
Сейчас мы даже не доросли до уровня дискуссии, ее надо поднимать. Но, если у городской администрации интереса нет, они замалчивают эту задачу.Игорь Коновалов
Другого мнения придерживается бывший вице-губернатор, а ныне учредитель автономного НКО «Агентство развития креативных индустрий» Владимир Компанейщиков.
Владимир Компанейщиков, бывший вице-губернатор: «Честно сказать, я не понимаю, зачем вся эта история нужна. Есть законодательство об охране памятников, этого достаточно для того, что действительно стоит охранять. Все остальное, мне кажется, уже некие попытки придать идентичность, поиграться в тот же брендинг не самыми умными и интересными средствами. На мой взгляд, этот статус не нужен. Сомневаюсь, что это даст какие-то финансовые преференции».
Давайте разберемся со статусом города-миллионника, который мы, судя по всему, если не потеряли, то потеряем в ближайшее время. Этим статусом стоит заниматься. А всякой ерундой вроде исторических поселений — нет.Владимир Компанейщиков
Глава драмтеатра и экс-министр культуры Омской области Виктор Лапухин высказался за борьбу за статус. Однако в омской истории его больше интересуют не постройки времен крепости, а гражданская война, которая привела сюда творческую интеллигенцию.
Виктор Лапухин, директор омского драмтеатра: «Город Омск — большая и серьезная история. Это и гражданская война, Колчак, а вместе с ним вся российская интеллигенция сюда пришла. Наш академический театр драмы тоже с этой историей связан. Я, уже будучи на гастролях в Чехии, встречал людей, которые подходили, вспоминали, когда они уезжали в Омск, а потом через Дальний Восток за границу. Потом война, в Омске осталась техническая интеллигенция. И вообще долгое время Омск считался культурной столицей Сибири, поэтому, думаю, руководству города стоило бы бороться за этот статус. На территории города более двух тысяч только памятников культуры. Омскую крепость и другие здания мы отреставрировали только за счет федеральных средств, к 300-летию города».
Но все равно крепость свой статус как исторического центра создания Омска не подтвердила. Отреставрированные здания мэрия сейчас отдает под рестораны, кафе. Это же не история. Поэтому, думаю, консервации бояться не надо.Виктор Лапухин
По мнению председателя правления областного Союза архитекторов России Александра Бегуна, в Омске не так много исторических памятников, чтобы действительно нуждаться в этом статусе. Он считает, что это приведет к стагнации.
Александр Бегун, архитектор: «Мое личное мнение, что это не нужно. Город хоть и является 300-летним юбиляром, но в нем не так много статусных мест, которые можно отнести к историческому поселению со всеми вытекающими последствиями. Мне кажется, это даст только очередную стагнацию для развития города и не несет никаких преференций. Для начала нужно самим разобраться, где что у нас историческое, как привлекать туристов, попытаться хотя бы это сделать. А если мы будем весь город обносить заборчиками, без архитекторов делать парковки, скверы и прочие дела, заниматься самодеятельностью на уровне мэрии, то никаких исторических и туристических достопримечательностей у нас не появится.
Сам по себе статус ничего не поменяет. Тут интерес в том, что вдруг нам кто-то даст денег, чтобы мы что-то себе сделали. Но я не понимаю, на что нам не хватает денег, чтобы мы устроили себе достопримечательность. Поэтому статус — вещь преждевременная. Я понимаю, Суздаль, Псков, где есть памятники архитектуры 12-15 веков, «Золотое кольцо России». Но в Сибири ситуация другая, и это вещь притянутая».
У нас крепость — но она больше на словах, а на деле это некий эрзац. Хорошо, там стояла воинская часть, сохранила нам планировочную структуру, но потом мы это испортили своими реконструкциями. Ну чего сравнивать Омскую крепость и Тобольский кремль — где историческое место, а где мифическое.Александр Бегун
Что говорят в Минкульте
В региональном Министерстве культуры уклончиво ответили на этот вопрос. Но очевидно, что само ведомство в обозримом будущем не планирует инициировать подобную процедуру.
Минкульт Омской области: «Процесс присвоения городу статуса исторического поселения федерального значения не такой простой и быстрый, как может показаться на первый взгляд. Решение должно быть взвешенным, как с историко-культурной точки зрения, так и с экономической. Если этот вопрос когда-либо возникнет, свое мнение по нему должны высказать как эксперты, так и общественные организации и сами омичи».