VK и The International 2019: трансляции, тематическая лента новостей и статистика

В сервисе The International 2019 пользователи смогут следить за актуальной статистикой, а также подписаться на оповещения о матчах любимой команды или отдельных играх турнира: они будут получать сообщения о начале, завершении и результатах встреч. Сервис создан на платформе VK Mini Apps. Он работает в веб-версии ВКонтакте и мобильном приложении VK. Новинка доступна в каталоге сервисов (раздел «Сервисы» в главном меню мобильного приложения) и по ссылке: vk.com/dota2_app