VK и The International 2019: трансляции, тематическая лента новостей и статистика

Posted 15 августа 2019,, 03:46
Published 15 августа 2019,, 03:46
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Турнир пройдёт с 15 по 25 августа на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Шанхае.
Наблюдать за соревнованием можно будет в русскоязычной трансляции от Valve. Прямой эфир начнётся 15 августа в 4 утра по московскому времени и пройдёт в сообществе Dota 2: vk.com/dota2
Читать репортажи и аналитические материалы, а также просматривать фото и видео удобнее всего в тематической ленте новостей. Это отдельная вкладка в привычной новостной ленте, которая появилась у подписчиков популярных сообществ про Dota 2. Также её можно открыть по прямой ссылке: vk.com/feed/ti2019
В сервисе The International 2019 пользователи смогут следить за актуальной статистикой, а также подписаться на оповещения о матчах любимой команды или отдельных играх турнира: они будут получать сообщения о начале, завершении и результатах встреч. Сервис создан на платформе VK Mini Apps. Он работает в веб-версии ВКонтакте и мобильном приложении VK. Новинка доступна в каталоге сервисов (раздел «Сервисы» в главном меню мобильного приложения) и по ссылке: vk.com/dota2_app
ВКонтакте регулярно освещает ключевые игровые и киберспортивные события. Пользователи VK уже несколько лет следят не только за турниром The International, но и за крупнейшей игровой выставкой Electronic Entertainment Expo. Также в прямом эфире пользователи смотрят соревнования по League of Legends, официальные встречи РФПЛ по киберфутболу, международные и локальные чемпионаты по Fortnite, PUBG, World of Tanks, Warface и Crossfire, всемирно известные игровые мероприятия Gamescom и «Игромир».