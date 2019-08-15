Активисты в Петербурге требуют от Ольги Бузовой публичных извинений

Posted 15 августа 2019,, 14:58
Published 15 августа 2019,, 14:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, гнев активистов Петербурга обрушился на Бузову после ее видео в Инстаграм, где девушка причислила себя к блокадникам.
Теперь члены молодежной организации «Петербург – Город Перемен!» требуют публичных извинений от певицы. По их мнению, Бузова просто глумилась над историей военных лет Петербурга.
В социальных сетях было опубликовано фото. Где сопредседатель молодежного движения Никита Донцов и Георгий Рожков демонстрируют открытые ладони, а на них надпись - #ОляИзвинись. Этот хэштег уже стал популярным в соцсетях.
В планах активистов также провести митинги у головного офиса ТНТ в Санкт-Петербурге и возле памятной надписи-предупреждении об обстрелах. Молодые люди пройдутся по Петербургу с плакатами с надписью «Твои слова – водица, надо извиниться! #ОляИзвинись».
Ранее в Инстаграм Ольги Бузовой появилось видео, где певица за столом слизывает остатки еды с тарелки и произносит фразу «Ну вкусно мне! Я – блокадница».