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Posted 15 августа 2019,, 14:58

Published 15 августа 2019,, 14:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Активисты в Петербурге требуют от Ольги Бузовой публичных извинений

15 августа 2019, 14:58
В Петербурге разразился скандал вокруг певицы Ольги Бузовой. Активисты северной столицы уличили в ее словах издевку над военной историей города. Теперь девушка должна принести публичные извинения.

Как сообщает издание ФедералПресс, гнев активистов Петербурга обрушился на Бузову после ее видео в Инстаграм, где девушка причислила себя к блокадникам.

Теперь члены молодежной организации «Петербург – Город Перемен!» требуют публичных извинений от певицы. По их мнению, Бузова просто глумилась над историей военных лет Петербурга.

В социальных сетях было опубликовано фото. Где сопредседатель молодежного движения Никита Донцов и Георгий Рожков демонстрируют открытые ладони, а на них надпись - #ОляИзвинись. Этот хэштег уже стал популярным в соцсетях.

В планах активистов также провести митинги у головного офиса ТНТ в Санкт-Петербурге и возле памятной надписи-предупреждении об обстрелах. Молодые люди пройдутся по Петербургу с плакатами с надписью «Твои слова – водица, надо извиниться! #ОляИзвинись».

Ранее в Инстаграм Ольги Бузовой появилось видео, где певица за столом слизывает остатки еды с тарелки и произносит фразу «Ну вкусно мне! Я – блокадница».

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