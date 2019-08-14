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Posted 14 августа 2019,, 06:31

Published 14 августа 2019,, 06:31

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Ветеринары назвали причину гибели чаек под Омском

14 августа 2019, 06:31
Стало известно, что привело к массовой гибели чаек в Омске. Специалисты озвучили результаты анализов.

Ветеринарные врачи проверили биологический материал на наличие особо опасных болезней, которые могут угрожать человеку. Результат отрицательный, исследование до сих пор продолжается, сообщает «12 канал».

Напомним, погибших птиц обнаружили у дачного поселка рядом с Русско-Полянским трактом. Спустя несколько дней ветврачи отобрали несколько птиц для передачи в лабораторию. Проверка на наличие опасных вирусов заняла несколько часов.

«Судя по патологоанатомическим изменениям на вскрытии, можно предварительно предположить, что это было пищевое отравление. Тем не менее исследования на бактериальные инфекции продолжаются», - рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Омской области Александр Захаров.

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