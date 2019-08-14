Ветеринары назвали причину гибели чаек под Омском

«Судя по патологоанатомическим изменениям на вскрытии, можно предварительно предположить, что это было пищевое отравление. Тем не менее исследования на бактериальные инфекции продолжаются», - рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Омской области Александр Захаров.