Ветеринары назвали причину гибели чаек под Омском

Posted 14 августа 2019,, 06:31
Published 14 августа 2019,, 06:31
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Ветеринарные врачи проверили биологический материал на наличие особо опасных болезней, которые могут угрожать человеку. Результат отрицательный, исследование до сих пор продолжается, сообщает «12 канал».
Напомним, погибших птиц обнаружили у дачного поселка рядом с Русско-Полянским трактом. Спустя несколько дней ветврачи отобрали несколько птиц для передачи в лабораторию. Проверка на наличие опасных вирусов заняла несколько часов.
«Судя по патологоанатомическим изменениям на вскрытии, можно предварительно предположить, что это было пищевое отравление. Тем не менее исследования на бактериальные инфекции продолжаются», - рассказал заместитель начальника Главного управления ветеринарии Омской области Александр Захаров.