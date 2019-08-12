Гайд по омским казакам: междоусобицы, треноги и многомиллионная монополия

При этом экс-атаман дважды судим — за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Также в 2013 году Омский облсуд взыскал с Афанасьева 2 млн рублей. В суде было установлено, что в конце 2011 года Афанасьев случайно узнал о смерти одного из калачинских фермеров. Подделав подпись умершего на долговой расписке, Афанасьев предъявил документ сыну фермера. Из-за несуществующего долга тот отдал казаку 500 тонн пшеницы 4-го класса стоимостью 2 млн рублей. Эту сумму спустя 2 года сын фермера взыскал с атамана в суде. После этого Афанасьев попал в конфликтную ситуацию с судебным приставом Дмитрием Бобровым, отдавив на своем автомобиле ему ногу. На казака было возбуждено уголовное дело, после выплаты компенсации Боброву оно было закрыто.