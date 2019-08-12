Депутат Вишневский хочет проверить радиационный фон в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в электронном письме на имя временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова и главы МЧС по Санкт-Петербургу попросил о проведении проверки уровня радиации в городе на данный момент.