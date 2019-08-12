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Posted 12 августа 2019,, 16:59

Published 12 августа 2019,, 16:59

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Депутат Вишневский хочет проверить радиационный фон в Петербурге

12 августа 2019, 16:59
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в электронном письме на имя временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова и главы МЧС по Санкт-Петербургу попросил о проведении проверки уровня радиации в городе на данный момент.

Кроме того, как сообщает издание ФедералПресс, Вишневский попросил уведомить о возможном передвижении радиационного облака в сторону Северной столицы, которое возникло на фоне катастрофы под Северодвинском.

Также Вишневский потребовал сообщить о мерах безопасности в случае, если радиоактивное облако направится в сторону Ленинградской области. Соответствующее заявление депутат опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

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