Депутат Вишневский хочет проверить радиационный фон в Петербурге

Posted 12 августа 2019,, 16:59
Published 12 августа 2019,, 16:59
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Кроме того, как сообщает издание ФедералПресс, Вишневский попросил уведомить о возможном передвижении радиационного облака в сторону Северной столицы, которое возникло на фоне катастрофы под Северодвинском.
Также Вишневский потребовал сообщить о мерах безопасности в случае, если радиоактивное облако направится в сторону Ленинградской области. Соответствующее заявление депутат опубликовал на своей официальной странице в Facebook.