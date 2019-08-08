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Posted 8 августа 2019,, 12:51

Published 8 августа 2019,, 12:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Посетителей Омского аэропорта эвакуировали из-за лжегранаты

8 августа 2019, 12:51
Посетителей и работников Омского аэропорта вывели на улицу из-за угрозы взрыва, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По информации компании, сегодня днем в здании аэропорта нашли подозрительный предмет, похожий на гранату. Эвакуация людей произошла в 16:45 часов по омскому времени, пояснили изданию в компании.

«Работала группа саперов. Сейчас уже все проверено, угроза не подтвердилась, пассажиры возвращаются в здание», — рассказали о случившемся в пресс-службе аэропорта.

При этом время вылета и прибытия лайнеров не изменилось, эвакуация не повлияла на работу аэропорта.

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