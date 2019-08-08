Посетителей Омского аэропорта эвакуировали из-за лжегранаты

Posted 8 августа 2019,, 12:51
Published 8 августа 2019,, 12:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По информации компании, сегодня днем в здании аэропорта нашли подозрительный предмет, похожий на гранату. Эвакуация людей произошла в 16:45 часов по омскому времени, пояснили изданию в компании.
«Работала группа саперов. Сейчас уже все проверено, угроза не подтвердилась, пассажиры возвращаются в здание», — рассказали о случившемся в пресс-службе аэропорта.
При этом время вылета и прибытия лайнеров не изменилось, эвакуация не повлияла на работу аэропорта.