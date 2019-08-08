«Никому не верьте, проверяйте сами». Как в «Омскэлектро» учат практиканток из СибАДИ

Posted 8 августа 2019, 03:00
Published 8 августа 2019, 03:00
Modified 23 февраля 2022, 13:28
Updated 23 февраля 2022, 13:28
Соглашение СибАДИ и «Омскэлектро» подписали в начале прошлого учебного года, рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры «техносферная и экологическая безопасность» СибАДИ Елена Степанова. Тогда студентам-второкурсникам начали читать лекции специалист службы охраны труда предприятия Михаил Игумнов и главный инженер северного района электросетей Вадим Тетерев. Теперь же студентов пригласили показать полученные знания на практике.
«Мы готовим будущих специалистов в службе охраны труда, и знания электробезопасности для них фундаментальные. По договору между СибАДИ и „Омскэлектро“ на предприятии практику сейчас проходят три девушки, наставником которых стал Вадим Тетерев. Под его руководством девушки проверяют качество средств индивидуальной защиты, изучают инструкции по охране труда и видам работ. Тетерев поставил задачу — научить практически разбираться в обеспечении безопасности производства на всех уровнях, от квалифицированного рабочего до специалистов среднего и высшего звена», — рассказала Елена Степанова.
По ее словам, грамотные специалисты в области обеспечения безопасности производства необходимы: сейчас большая часть производственных процессов электрифицирована, и от 13 до 30% несчастных случаев на производстве из-за несоблюдения безопасности заканчиваются трагически.
Договор подписан на пять лет, и в следующем году эти же студентки вернутся на предприятие, чтобы совершенствовать свои знания в сфере электробезопасности. В конце обучения в университете девушки пройдут здесь преддипломную практику. Однако студентки станут не единственными, за обучение которых возьмется «Омскэлектро». Нынешние первокурсники, по словам доцента СибАДИ, через несколько лет тоже придут на предприятие и также будут изучать безопасность производства.
По словам начальника северного района электрических сетей «Омскэлектро» Анатолия Суставова, «Омскэлектро» хорошо подходит для подготовки высококвалифицированного персонала, в частности в области охраны труда. Здесь для этого есть все ресурсы: более 1 500 трансформаторных подстанций, где можно применить полученные знания, уникальный учебный центр для отработки навыков оказания первой медпомощи, а также первый за Уралом высоковольтный вакуумный переключатель.
«Цель практикантов — получить полезные навыки для применения их на производстве и понять всю систему безопасности работы производства. За студентками закреплены опытные сотрудники. Во время своей первой производственной практики девушки участвуют в проверках бригад на рабочих местах, изучают и иногда даже корректируют инструкции по охране труда, участвуют в составе комиссии по проверке знаний у ремонтного и оперативно-ремонтного персонала», — рассказал Анатолий Суставов.
Девушки, которые проходят практику в «Омскэлектро», показали, чем занимаются во время обучения: одна из них проверяет диэлектрические перчатки, другая — готовит к работе указатель высокого напряжения, а третья вместе с мастером изучает, как работает переносное заземление.
«Перчатки проверяем скручиванием в сторону пальца. Если внешних повреждений нет, то они пригодны к использованию. Перчатки защищают работника от поражения электрическим током и выполняют функцию основного или дополнительного средства защиты в зависимости от напряжения», — рассказывает студентка Елена.
«При проверке указателя высокого напряжения нужно убедиться, что на корпусе нет трещин и повреждений. Его работа проверяется нажатием на кнопку — если указатель издает звук, то он рабочий. При контакте с оборудованием под напряжением загорается индикатор», — объясняет ее однокурсница Екатерина.
Еще одна практикантка, Альбина, вместе с мастером Александром Жало изучает работу переносного заземлителя. Спецустройство предназначено для заземления отдельных частей электроустановки, и его функция — защиты от поражения током во время произвольного или случайного включения, или от наведенного напряжения.
«Желающих попасть сюда было много, мы просто первые проявили инициативу. Привлекло внимание, что обещали на практике показать, как проверяют машины, рабочие места. И нам действительно много чего показывают, берут с собой на выезды», — рассказали о своей практике студентки СибАДИ. На вопрос о том, почему они решили связать свою жизнь с электричеством, девушки ответили, что отрасль перспективная, и без работы они точно не останутся.
Парней-студентов в «Омскэлектро» нет, потому что они чаще всего проходят практику на более опасных объектах. Многие, по словам Елены Степановой, уехали в соседние регионы и учатся работать с высоковольтными и высотными конструкциями. Важность практических навыков, полученных студентками СибАДИ в Омскэлектро, это не умаляет: их знания о безопасном производстве пригодятся и на более опасных производствах.
«Думаю, за девочек краснеть не придется. Основное — страх электричества — мы заложили. Если боишься электричества, значит останешься жив. Страх должен быть постоянно: заходишь на объект — должен думать, что все под напряжением, никому не веришь, все проверяешь сам. Правила должны соблюдаться неукоснительно — этому и учим наших практиканток», — подчеркнул Вадим Тетерев.