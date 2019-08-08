«Никому не верьте, проверяйте сами». Как в «Омскэлектро» учат практиканток из СибАДИ

«Желающих попасть сюда было много, мы просто первые проявили инициативу. Привлекло внимание, что обещали на практике показать, как проверяют машины, рабочие места. И нам действительно много чего показывают, берут с собой на выезды», — рассказали о своей практике студентки СибАДИ. На вопрос о том, почему они решили связать свою жизнь с электричеством, девушки ответили, что отрасль перспективная, и без работы они точно не останутся.