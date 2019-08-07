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Posted 7 августа 2019,, 14:51

Published 7 августа 2019,, 14:51

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте запустила музыкальные стикеры в историях

7 августа 2019, 14:51
ВКонтакте появились музыкальные стикеры. Пользователи и сообщества могут добавлять фрагменты из треков в свои истории, а песни из любых историй — в свои плейлисты. VK стала первой российской платформой, которая использует для такой функции базу собственного музыкального сервиса.

Чтобы добавить песню, нужно прикрепить к истории стикер «МУЗЫКА». Треки можно найти в специальном каталоге — через поиск или в одной из подборок: «Популярное», «Новинки» и «Выбор редакции».

Андрей Капитанов, руководитель музыкального сервиса ВКонтакте:

«С музыкальными стикерами делиться песнями можно максимально ярко и в своём стиле. Друзья увидят, как вы подпеваете и танцуете под любимую музыку, а ещё смогут легко добавить трек себе в плейлист или отправить его знакомым. Истории становятся окном в огромный каталог популярной музыки».

Более 2,5 млн человек используют платную или пробную подписку в музыкальных сервисах ВКонтакте и BOOM. Ранее VK запустила программу лояльности для обладателей подписки. Пользователи смогут посещать закрытые встречи с известными исполнителями, бесплатно получать мерч с автографами артистов, покупать билеты со скидкой на концерты и фестивали и многое другое.

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