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Posted 7 августа 2019, 08:59

Published 7 августа 2019, 08:59

Modified 19 августа, 21:12

Updated 19 августа, 21:12

Омские электрички из-за ремонта путей будут приходить с часовой задержкой

Омские электрички из-за ремонта путей будут приходить с часовой задержкой

7 августа 2019, 08:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С завтрашнего дня омские пригородные поезда на неделю выбьются из привычного расписания. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги уточнили, что поезда будут задерживаться на несколько минут из-за ремонта путей.

Ремонтировать железнодорожные пути рабочие будут на участке Любинская — Петрушенко с 8 по 14 августа. Из-за этого расписание 13 пригородных электропоездов сдвинется, и задержка поездов составит от 2 до 75 минут.

С 8 по 14 августа изменения произойдут в расписании электропоездов:

  • №6473 Московка Лузино, отправление со станции Московка на 5 минут позже, в 6:50, отправление со станции Омск на 2 минуты позже, в 7:10, прибытие на станцию Лузино на 5 минут позже, в 7:52.
  • №6474 Лузино Московка, отправление со станции Лузино на 10 минут позже, в 8:18, прибытие на станцию Омск также на 10 минут позже, в 9:00, на станцию Московка поезд также придет с задержкой на 10 минут, в 9:19;
  • №6211/6212 Иртышское Омск, отправление на 1 минуту раньше, в 6:20, прибытие на 2 минуты позже, в 9:07;
  • №6564 Называевская Омск, отправление по расписанию, в 15:57, прибытие на 2 минуты позже, в 18:29;
  • №6569 Омск Называевская, отправление по расписанию, в 18:56, прибытие на 5 минут позже, в 21:31.
  • №6565 Московка Драгунская, отправление со станции Московка на 4 минуты раньше, в 10:23, отправление со станции Омск также на 4 минуты раньше, в 10:44, прибывает электричка на станцию Драгунская тоже с опозданием на 4 минуты, в 12:55;
  • №6566 Драгунская Московка, отправление со станции Драгунская по расписанию, в 13:57, отправление со станции Омск на 3 минуты позже, в 16:11, на станцию Московка поезд прибывает на 3 минуты раньше, в 16:30;
  • №6562 Любинская Московка, отправление со станции Любинская задерживается на 19 минут и состоится в 6:14, отправление со станции Омск произойдет на 21 минуту позже, в 7:39, прибытие на станцию Московка тоже задержится на 21 минуту, до 7:58;
  • №6563 Московка – Называевская, отправление задерживается на 8 минут, до 7:18, прибытие - на 10 минут, до 10:15;
  • №6570 Называевская Омск, отправление на 8 минут позже, в 6:18, прибытие жлектрички запланировано на 10 минут позже, в 8:48.

9,10 и 11 августа из-за ремонта изменится расписание рейсов:

  • №6567 Омск Называевская, отправление задержится на 28 минут, до 15:58, в прибытие задержится на 33 минуты, до 18:35;
  • №6568 Называевская Омск, отправление электрички состоится на 41 минуту позже, в 19:06, прибытие задержится на 1 час 15 минут, до 22:10.

С перерывом в два дня, 8,9,12,13 и 14 августа, изменения затронут рейс № 6672 Омск – Калачинская, отправление которого состоится на 11 минут позже, в 17:31, прибытие также задержится на 11 минут, до 19:10.

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