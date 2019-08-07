Омские электрички из-за ремонта путей будут приходить с часовой задержкой

Posted 7 августа 2019, 08:59
Published 7 августа 2019, 08:59
Modified 19 августа, 21:12
Updated 19 августа, 21:12
Ремонтировать железнодорожные пути рабочие будут на участке Любинская — Петрушенко с 8 по 14 августа. Из-за этого расписание 13 пригородных электропоездов сдвинется, и задержка поездов составит от 2 до 75 минут.
С 8 по 14 августа изменения произойдут в расписании электропоездов:
9,10 и 11 августа из-за ремонта изменится расписание рейсов:
С перерывом в два дня, 8,9,12,13 и 14 августа, изменения затронут рейс № 6672 Омск – Калачинская, отправление которого состоится на 11 минут позже, в 17:31, прибытие также задержится на 11 минут, до 19:10.