«Возрождение» добивается уголовной ответственности для томского олигарха Агеева

При всем этом, некоторые издания уже писали, что случай с одним именем для двух фирм - далеко не первый в практике Агеева для ухода от долгов. Аналогичная ситуация произошла с предприятием ООО «Стройнефтегаз», за которой числилась задолженность по неуплате налогов в 61 миллион рублей. Вскоре старое предприятие признали банкротом, а новая «Стройнефтегаз» получила подряд на том же объекте «Транснефти» по возведению нефтепровода на Дальний Восток.