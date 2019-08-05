«Возрождение» добивается уголовной ответственности для томского олигарха Агеева

Posted 5 августа 2019,, 16:51
Published 5 августа 2019,, 16:51
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Специализацией предприятия «Возрождение», широко известного в регионе, является строительство инженерных коммуникаций. В 2010-м году компания, на тот период имевшая форму собственности ЗАО, получила от аффилированной с Сергеем Агеевым ООО «Северная группа» (СГ) субподряд на прокладку нефтепровода. Речь шла об очень крупном проекте «Транснефти», в котором агеевские компании выступали как субподрядчики.
Как сообщают “Новые известия”, Самарская компания должна была проложить трубопровод длиной в три километра. Стоимость работ составляла 200 миллионов рублей. После завершения работ «Возрождение» не получило всей суммы, которая ей полагалась, и в 2012 году обратилась в Арбитражный суд города Москвы, потребовав взыскать с ООО «Северная группа» 61 миллион рублей.
Слушания в судах прошли довольно быстро. Ответчик признал все требования, но до настоящего времени на счет самарской компании денежные средства так и не пришли. Теперь руководство «Возрождения» подозревает, что у Агеева не было в планах с ними рассчитываться, а юристы в документах отыскивают подтверждения такого рода подозрениям.
Как пояснили сотрудники и другие контрагенты «Северный группы», Агеев использовал мошенническую схему, чтобы не выплачивать долг своим бизнес-партнерам. По заявлению свидетелей, было учреждено второе ООО «Северная группа», на которое и выводились деньги кредиторов и контрагентов. В дальнейшем, через несколько фирм-прокладок, активы оказались в собственности компаний с незапятнанной репутацией, которые принадлежали родным олигарха Агеева.
Компании близнецы
Новая «Северная группа» была образована, когда в 2011 году предприятие Сергея Агеева «Колта» поменяло название. Учредителем выступил Юрий Шелестов, который формально осуществлял руководство и старой компанией с аналогичным названием. Разница в компаниях-близнецах состояла только в том, что новую зарегистрировали в городе Томск, когда как у старой была столичная прописка. По факту оба предприятия находились в Томске, о чем говорят многие экс-сотрудники
Весной 2014 года обе компании переживали банкротство, а Следственным Комитетом было возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы персоналу компаний, подконтрольных Сергею Агееву. В рамках работы над этим делом, следователи допросили множество сотрудников обеих «Северных групп» и их контрагентов.
Так, например, согласно показаниям директора ООО «Томский лес», аффилированной с Агеевым компанией (учредителем значится Людмила Агеева), Алексея Обласова, Агеев выступает фактическим владельцем холдинга «Северная группа».
«У прежней «Северной группы» очень много долгов. Это связано не только с невыплаченными зарплатами, но и с обманутыми контрагентами. Агеев вместе с руководителем компании разработали схему, по которой все права подрядчика СГ (старая) передала новой СГ. Чтобы старая структура не получала средства на расчетный счет, все контракты перевели на новую компанию», - рассказал следователям Алексей Обласов.
В своих показаниях Обласов также говорил о контрагенте ОАО «Особые экономические зоны» (ОЭЗ), а впоследствии главный инженер ОАО ОЭЗ Николай Баранов в показаниях следователю пояснил, что в 2012 году к ним действительно поступало уведомление от руководителей старой СГ о правопреемственности новой СГ. Тогда правозащитниками ОЭЗ было принято решение, что этого уведомления недостаточно и следует заключить новый договор.
В процессе переговоров объявили, что Агеев является собственником новой компании «Северная группа». Хотя юристы ОАО ОЭЗ, проверив документацию, установили, что к этим фирмам он с юридической точки зрения не имеет никакого отношения.
«В ходе проведения переговоров со стороны ООО «Северная группа» Агеев осуществлял ведущую роль. Как-то в ходе переговоров я задал ему вопрос о том, кто он? Агеев С.Л. осекся и ответил: «Советник», - следует из протокола допроса Николая Баранова.
Николай Баранов также рассказал, что, как сообщил сам Агеев, одно предприятие он просто разделил на два -с одинаковыми названиями. С одной частью предприниматель решил расстаться, а с другой - продолжить работу. Очевидно, ОАО ОЭЗ оказалась в перечне компаний, с которыми продолжали работать. А вот самарская компания «Возрождение»,как и многие другие, оказалась в другом списке.
Бухгалтер новой СГ Виктория Бакшеева пояснила следствию, что у компании было 11 банк-клиентов. Таким образом, всегда оставался свободный счет, на который можно было переводить деньги и не тревожиться за их потерю, если счет арестуют.
«По моему мнению, для работы организации хватит одного счета. Новые счета были открыты, поскольку знали, что «падал» арест или должен был быть наложен», - добавила Виктория Бакшеева.
При всем этом, некоторые издания уже писали, что случай с одним именем для двух фирм - далеко не первый в практике Агеева для ухода от долгов. Аналогичная ситуация произошла с предприятием ООО «Стройнефтегаз», за которой числилась задолженность по неуплате налогов в 61 миллион рублей. Вскоре старое предприятие признали банкротом, а новая «Стройнефтегаз» получила подряд на том же объекте «Транснефти» по возведению нефтепровода на Дальний Восток.
Кладбище юрлиц
Сейчас бизнес-империя Сергея Агеева сродни кладбищу юридических лиц. Сам предприниматель признан банкротом, его личный долг достигает около 700 миллионов рублей. Компании-близнецы «Северные группы» также - банкротоы. Долг прежней СГ превышает 900 миллионов рублей, новой – более 300 миллионов. Банкротом признали и Ольгу Агееву (супругу) с долгом в 154 миллиона рублей, а также некоторые другие компании Агеева.
Активы обанкротившихся «Северных групп» начала выкупать компания ООО «АСТ-Ресурс». Необычной в этой схеме смотрится роль Томского УФССП. Судебные приставы продают рабочую технику в качестве малоценного имущества, что дает им право не оценивать и не проводить торги.
Например, Экскаватор KOMATSU PC300 продали всего за 100 тысяч рублей. Хотя даже если сдать его на металлолом, то можно выручить около 500 тысяч, а рыночная стоимость может составлять 3-4 миллиона рублей.
Остальные активы «АСТ-Ресурс» получила от предприятия «Транс Север Групп». На балансе данной компании числилось 17 единиц техники, ранее заложенных по кредиту, выданному СГ. Еще до того, как «Транс Север групп» запустила процедуру банкротства, «АСТ-Ресурс» выкупило долг у главного кредитора АО «Юникредитбанка», после чего в качестве “подарка” приписало себе заложенную спецтехнику.
Формально связь между Сергеем Агеевым и структурами «АСТ-Ресурс» и «Транс Север Групп» отсутствует. Хотя мог ли допустить “нищий” олигарх Агеев, что его активы за копейки перейдут в чужие руки?
Учредителем «АСТ-Ресурс» выступает некий Михаил Агеев. Учредитель «Транс Север групп» - Людмила Агеева, которая, по данным ряда СМИ, является матерью олигарха. Интересен тот факт, что перед запуском процедуры банкротства Сергей Агеев «перевел долги» Михаилу Агееву в размере 26 миллионов рублей. Это стало известно только года два назад, когда конкурсный управляющий Агеева смог в суде оспорить транш.
В 2018-м году «АСТ-Ресурс» продало технику компании ООО «СпецСтройАвангард» из Омска за 232 миллиона рублей с рассрочкой платежа на пять лет. Позже предприятие Агеево подало иск с требованием о расторжении договора. Кроме этого, требования касались возвращения техники и возмещения денежных средств за эксплуатацию. Так называемые "независимые" эксперты, привлеченные Агеевым, оценили год амортизации техники в полмиллиона рублей.
Абсурдность данных расчетов и иска видна на следующем примере: амортизацию реализованного за 242 тысячи рублей УАЗа оценили в 2,5 миллиона, то есть за использование старого УАЗа Агеев хотел получать 275 тысяч в месяц. Разумеется, с учетом необоснованности требований, суд отказался арестовывать технику. Но необоснованность и абсурдность не смутили представителей Следственного комитета, которые наложил арест и изъяли технику в пользу Агеева.
Связь с сибирскими силовиками
Федеральные СМИ неоднократно поднимали тему связи Сергея Агеева с сибирскими силовиками. Так, издание Regions.ru в 2017 году публиковало перечень уголовных дел, фигурантами которых выступали либо сам Агеев, либо члены его команды и аффилированные с ним структуры. Тогда самые значимые уголовные дела касались невыплат заработных плат персоналу, причем что первой «Северной группы», что новой.
Ни одно из начатых уголовных дел так и не дошло до суда. Более того, как сообщало электронное издание «Ново-Томск», в 2015 году некий Сергей Агеев, глава ООО «Транспортные технологии» был арестован по заявлению в изнасиловании.
Тогда представители медиа предположили, что избежать справедливого расследования дела Агееву помогли руководители силовых ведомств, покровительствующие экс-олигарху.