Вместо кирпичей для облицовки Успенского собора в Омске использовали куски пенопласта

Собор возвели перед кинотеатром «Маяковский» 12 лет назад, но за это время он уже успел обветшать: с фасадов осыпается краска и облицовка из гранита и мрамора. Но то, что под ними, вызывает больший интерес. Во время косметического ремонта рабочие обнаружили, что колокольня частично отделана кусками пенопласта, замаскированного под кирпич из красной глины.