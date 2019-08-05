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Posted 5 августа 2019, 12:39

Published 5 августа 2019, 12:39

Modified 19 августа, 21:11

Updated 19 августа, 21:11

Вместо кирпичей для облицовки Успенского собора в Омске использовали куски пенопласта

Вместо кирпичей для облицовки Успенского собора в Омске использовали куски пенопласта

5 августа 2019, 12:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На колокольне Успенского собора во время снятия старой краски выяснилось, что под ней выложен не дорогой облицовочный кирпич, а окрашенные бруски пенопласта. Об этом «Комсомольской правде» рассказал ключарь храма Василий Вивчар.

Собор возвели перед кинотеатром «Маяковский» 12 лет назад, но за это время он уже успел обветшать: с фасадов осыпается краска и облицовка из гранита и мрамора. Но то, что под ними, вызывает больший интерес. Во время косметического ремонта рабочие обнаружили, что колокольня частично отделана кусками пенопласта, замаскированного под кирпич из красной глины.

Ремонтные работы на куполах собора начали в этом году, но вскрывшиеся дефекты не исправить на деньги, которые выделила Омская епархия, сообщает издание.

По версии ключаря Успенского кафедрального собора Василия Вивчара, решение заменить настоящие материалы искусственными и непрочными приняли в сильной спешке во время строительства: «Надо понимать, что храм строили за 1,5 года, в сильной спешке. Отсюда и результат. Когда мы сняли осыпавшуюся штукатурку на колокольне, выяснилось, что вместо части кирпичей — куски крашеного пенопласта. Причем, это самые красивые резные элементы. Вероятно просто не успели подвезти резной кирпич, а объект уже надо было сдавать», — делится протоиерей.

После того, как о поддельных кирпичах стало известно, в соборе провели экспертизу. Оказалось, что подменили только декоративные элементы, а несущие конструкции сделаны по правилам.

Разбирать собор и возводить новый, по аналогии с «Ареной Омск», не собираются, однако, по словам Василия Вивчара, кирпичи все же придется заменить на настоящие.

«Потребуется делать вычинку кирпича, по-другому заменить пенопласт не получится. Это огромные средства, мы пока даже не подсчитали сумму. Но таких денег у нас точно нет. Работы мы можем провести только за счет пожертвований. Поэтому сейчас мы вынуждены стоять, что называется с протянутой рукой», — рассказал отец Василий. Пока необходимой суммы нет, пенопласт решили оставить на месте и закрасить.

Отметим, в описании собора указано, что при строительстве использовался дорогой кирпич из красной глины, который специально для возведения храма привозили в Омск из Прибалтики. Возрождение храма на его историческом месте проходило во времена, когда губернатором Омской области был Леонид Полежаев. Строительством собора занялись НПО «Мостовик» и компания «Агростройкомплект».

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