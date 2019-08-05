Губернатор Омской области Бурков поднялся на четыре строки в рейтинге глав регионов

В составлении рейтинга, по информации агентства, принимали участие 27 экспертов, среди которых политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты из разных городов. Всем им предлагалось оценить влияние глав регионов на федеральном уровне, после чего из их голосов определялось среднее арифметическое. По конечным результатам был составлен рейтинг, который разбили на три раздела: «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).