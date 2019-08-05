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Posted 5 августа 2019,, 11:49

Published 5 августа 2019,, 11:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Губернатор Омской области Бурков поднялся на четыре строки в рейтинге глав регионов

5 августа 2019, 11:49
По итогам июля губернатор Омской области Александр Бурков в рейтинге влияния глав субъектов России агентства политических и экономических коммуникаций поднялся на четыре строчки. Теперь он занимает 57 место из 85.

В составлении рейтинга, по информации агентства, принимали участие 27 экспертов, среди которых политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты из разных городов. Всем им предлагалось оценить влияние глав регионов на федеральном уровне, после чего из их голосов определялось среднее арифметическое. По конечным результатам был составлен рейтинг, который разбили на три раздела: «очень сильное влияние» (1-20), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-85).

Глава Омской области по итогам опроса оказался на 57 месте. Он, по подсчетам агентства, имеет среднее влияние. По итогам июня он находился на четыре строчки ниже, но все еще в разделе «среднее влияние».

Самое высокое влияние, исходя из рейтинга, на федеральном уровне имеют мэр Москвы Сергей Собянин (1 место), глава Чеченской республики Рамзан Кадыров (2 место) и президент Татарстана Рустам Минниханов (3 место). Все они остаются в тройке лидеров не один месяц подряд.

Значительный скачок в рейтинге совершил временный губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: в июня он был на 12 строчке в рейтинге, теперь же завершает пятерку лидеров. Губернатор Калининградской области наоборот, сдает позиции: с 7 места он опустился на 12.

Из-за трагических событий в Хабаровском крае на две строчки опустился глава субъекта Сергей Фургал. С 78 на 84 место опустился губернатор Иркутской области Сергея Левченко. По словам экспертов, он и ранее терял позиции, а пожары в Сибири усугубили ситуацию, и вскоре он может занять последнюю строку рейтинга.

Сейчас последним в списке значится губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он остается на позиции аутсайдера несколько месяцев.

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