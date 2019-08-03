Страхование для взрослых

Независимо от причин, если вы взрослый человек, на которого распространяется чужая политика, вы окажетесь в аналогичной ситуации, когда решите купить собственную политику. Вы начнете с нуля, с нулевым непрерывным покрытием. На самом деле, если вы прошли «годы юношеского вождения» и никогда не были страхователем или страхователем, вам может быть даже хуже, потому что вы не можете претендовать на одну из программ, предназначенных для молодых людей, мигрирующих из их семей. политика родителей.