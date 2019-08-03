Posted 3 августа 2019,, 08:09
Published 3 августа 2019,, 08:09
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Когда подросток получает лицензию, молодой водитель обычно включается в полис автострахования его или ее родителей — по крайней мере, до тех пор, пока водителю не исполнится 18 лет. Обычно родители оставляют своих детей в качестве покрываемых водителей в своих полисах, пока дети посещают колледж и даже после выпуска… а иногда и дольше.
В конце концов, ожидается, что молодой человек приобретет собственную тинькофф страхование каско. Когда это происходит, начинающий взрослый будет начинать с нуля с точки зрения продолжительности покрытия, даже если он или она, возможно, были охвачены политикой с тех пор, как стал лицензированным водителем.
Стоит отметить, что некоторые страховые компании предлагают специальные программы для молодых людей, которые покидают полисы своих родителей (и, предположительно, подвалы своих родителей) и покупают страховые полисы самостоятельно. Эти программы направлены на формирование лояльности к бренду среди молодых взрослых клиентов с целью сохранения этих клиентов на всю жизнь. Ваш независимый страховой агент сможет направить вас в компании, которые имеют такую программу.
Страхование для взрослых
Нередко, хотя и неслучайно, взрослые водители попадают под чужую политику. Это часто случается, когда сын или дочь продолжают жить с родителями в зрелом возрасте. В других случаях член семьи возвращается в гнездо на временной или постоянной основе и попадает в список родителей. Другой вариант — это ваш друг или член семьи, проживающий в вашей семье, который имеет доступ к вашим транспортным средствам.
Независимо от причин, если вы взрослый человек, на которого распространяется чужая политика, вы окажетесь в аналогичной ситуации, когда решите купить собственную политику. Вы начнете с нуля, с нулевым непрерывным покрытием. На самом деле, если вы прошли «годы юношеского вождения» и никогда не были страхователем или страхователем, вам может быть даже хуже, потому что вы не можете претендовать на одну из программ, предназначенных для молодых людей, мигрирующих из их семей. политика родителей.
Непрерывное покрытие
К счастью, если вы покупаете полис в первый раз, вы можете в значительной степени рассчитывать на понижение ставки, доказав, что являетесь одновременно ответственным водителем и ответственным «застрахованным» — если, конечно, вы не заплатите страховые взносы или иным образом позволить вашему страхованию истечь. Через некоторое время вы должны увидеть, как улучшается ваша ставка, когда вы устанавливаете положительную историю страхования, проверить полис осаго. После нескольких лет непрерывного покрытия вы, вероятно, не увидите каких-либо существенных изменений за пределами этого уровня, если не дадите срок действия покрытия.
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