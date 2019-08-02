Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Санкт-Петербурге

В городе Санкт-Петербург 39-летний водитель на мотоцикле Honda передвигался на 148 километре внутренней стороны КАД, когда на скорости врезался в автомобиль марки Mercedes.

Как сообщает newia.ru, машина в момент ДТП была припаркована. В результате случившегося водитель мотоцикла умер на месте. По факту произошедшего проводится проверка.