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Posted 2 августа 2019, 13:33

Published 2 августа 2019, 13:33

Modified 23 февраля 2022, 13:21

Updated 23 февраля 2022, 13:21

Смертельное ДТП с мотоциклом произошло в Санкт-Петербурге

2 августа 2019, 13:33
В городе Санкт-Петербург 39-летний водитель на мотоцикле Honda передвигался на 148 километре внутренней стороны КАД, когда на скорости врезался в автомобиль марки Mercedes.

Как сообщает newia.ru, машина в момент ДТП была припаркована.

В результате случившегося водитель мотоцикла умер на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

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