Пьяный омич до смерти забил 4-месячного щенка по кличке Жужа

Позже стало известно, что щенок умер от болевого шока. Как рассказал обвиняемый, его разозлило поведение собаки, которая запрыгнула к нему на кровать. Также оказалось, что мужчина незаконно хранил в доме охотничье ружье ТОЗ-63, 16 калибра и отпилил часть ствола.