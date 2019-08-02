Пьяный омич до смерти забил 4-месячного щенка по кличке Жужа

Posted 2 августа 2019, 05:17
Published 2 августа 2019, 05:17
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
По данным следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил четырехмесячного щенка по кличке Жужа и избил его. Свидетелем жестокого обращения с питомцем стала пожилая родственница злоумышленника, которая вызвала полицию.
Позже стало известно, что щенок умер от болевого шока. Как рассказал обвиняемый, его разозлило поведение собаки, которая запрыгнула к нему на кровать. Также оказалось, что мужчина незаконно хранил в доме охотничье ружье ТОЗ-63, 16 калибра и отпилил часть ствола.
А в июне 2019 года похитил из бани родственницы отопительный котел и металлическую трубу дымохода, причинив женщине материальный ущерб в размере 7 тыс рублей. Также фигурант обвиняется в незаконном приобретение и хранении 250 гр растительного наркотика. Наркотик обнаружен во время обыска.
Теперь омич за жестокое обращение с животными, незаконное приобретение и хранение оружия и наркотиков пойдет под суд.