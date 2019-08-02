На границе с Омской областью задержали мужчину с 3 пакетами конопли

В 10 метрах от государственной границы с селом Украинка выявлен и задержан гражданин РФ без документов, разрешающих нахождение в пограничной зоне. Во время досмотра нарушитель при себе имел три пакета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета.