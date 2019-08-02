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Posted 2 августа 2019, 06:14

Published 2 августа 2019, 06:14

Modified Сегодня, 10:31

Updated Сегодня, 10:31

На границе с Омской областью задержали мужчину с 3 пакетами конопли

2 августа 2019, 06:14
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Омской области задержали омича, занимающегося сбором дикорастущей конопли в пограничной зоне, сообщает пресс-служба ведомства.

В 10 метрах от государственной границы с селом Украинка выявлен и задержан гражданин РФ без документов, разрешающих нахождение в пограничной зоне. Во время досмотра нарушитель при себе имел три пакета с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета.

Экспертиза показала, что этим веществом является растительный наркотик общим весом более 70 грамм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств». Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

#Новости#Конопля#Происшествия#Омск сегодня
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