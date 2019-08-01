Омским дольщикам обменять долгострои на новые квартиры помогла прокуратура

Posted 1 августа 2019, 08:33
Published 1 августа 2019, 08:33
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Надзорный орган проверил два дома, строительством которых занималась компания ООО «Восточно-Сибирская строительная компания». В возведение дома свои деньги успели вложить 94 семьи, но через некоторое время после начала строительства, в апреле 2015 года застройщик объявил о неспособности достроить дом. Отмечается, что строительство было застраховано, однако из-за того, что застройщик не платил взносы, договор расторгли в одностороннем порядке.
После вмешательства прокуратуры застройщик заключил договор с компанией АО «ЗСЖБ № 6», которая по этому договору получила землю под недостроенными жилыми домами на Красном Пути. Часть дольщиков, в свою очередь, получили от «ЗСЖБ № 6» квартиры в доме № 1 по ул. Граничная. Другим дольщикам компания предложила переоформить договор с «ЗСЖБ № 6» - организация предоставит дольщикам квартиры, которые построят на площадке микрорайона «Академический».
"С 15 участниками строительства подписаны договоры на приобретение квартир в мкр. «Академический». Остальным участникам строительства переданы квартиры либо возвращены денежные средства после расторжения договоров долевого участия", - пояснили в пресс-службе омской прокуратуры .