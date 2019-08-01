gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 августа 2019, 08:33

Published 1 августа 2019, 08:33

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омским дольщикам обменять долгострои на новые квартиры помогла прокуратура

Омским дольщикам обменять долгострои на новые квартиры помогла прокуратура

1 августа 2019, 08:33
Фото: Медиахолдинг1Mi.
После проверки прокуратуры Советского округа Омска нескольким дольщикам, которые потеряли деньги на строительстве дома по улице Красный Путь, выдадут квартиры аналогичные квартиры в другой новостройке. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Надзорный орган проверил два дома, строительством которых занималась компания ООО «Восточно-Сибирская строительная компания». В возведение дома свои деньги успели вложить 94 семьи, но через некоторое время после начала строительства, в апреле 2015 года застройщик объявил о неспособности достроить дом. Отмечается, что строительство было застраховано, однако из-за того, что застройщик не платил взносы, договор расторгли в одностороннем порядке.

После вмешательства прокуратуры застройщик заключил договор с компанией АО «ЗСЖБ № 6», которая по этому договору получила землю под недостроенными жилыми домами на Красном Пути. Часть дольщиков, в свою очередь, получили от «ЗСЖБ № 6» квартиры в доме № 1 по ул. Граничная. Другим дольщикам компания предложила переоформить договор с «ЗСЖБ № 6» - организация предоставит дольщикам квартиры, которые построят на площадке микрорайона «Академический».

15 участниками строительства подписаны договоры на приобретение квартир в мкр. «Академический». Остальным участникам строительства переданы квартиры либо возвращены денежные средства после расторжения договоров долевого участия", - пояснили в пресс-службе омской прокуратуры .

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика