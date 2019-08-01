Омским дольщикам обменять долгострои на новые квартиры помогла прокуратура

Надзорный орган проверил два дома, строительством которых занималась компания ООО «Восточно-Сибирская строительная компания». В возведение дома свои деньги успели вложить 94 семьи, но через некоторое время после начала строительства, в апреле 2015 года застройщик объявил о неспособности достроить дом. Отмечается, что строительство было застраховано, однако из-за того, что застройщик не платил взносы, договор расторгли в одностороннем порядке.