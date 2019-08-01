Омич признался в убийстве своей возлюбленной

Posted 1 августа 2019, 06:51
Published 1 августа 2019, 06:51
Modified 19 августа, 21:09
Updated 19 августа, 21:09
Омичка со своим сожителем решила отметить получение первой пенсионной выплаты и устроила застолье. Однако из мирного русла общение перетекло в ссору. В результате конфликта 59-летний мужчина выхватил у возлюбленной нож, которым она резала закуску, и ударил им в грудь.
Увидев, что женщина умерла, омич сам позвонил родственникам убитой и в правоохранительные органы. Как выяснилось, ранее он уже был судим за избиение сожительницы. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.