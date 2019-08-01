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Posted 1 августа 2019, 06:51

Published 1 августа 2019, 06:51

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Омич признался в убийстве своей возлюбленной

Омич признался в убийстве своей возлюбленной

1 августа 2019, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Накануне, 31 июля, около половины восьмого вечера застолье в доме жителей села Седельниково Омской области закончилось поножовщиной, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Омской области.

Омичка со своим сожителем решила отметить получение первой пенсионной выплаты и устроила застолье. Однако из мирного русла общение перетекло в ссору. В результате конфликта 59-летний мужчина выхватил у возлюбленной нож, которым она резала закуску, и ударил им в грудь.

Увидев, что женщина умерла, омич сам позвонил родственникам убитой и в правоохранительные органы. Как выяснилось, ранее он уже был судим за избиение сожительницы. В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

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