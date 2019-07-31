В Санкт-Петербурге состоится международный форум Baltic Weekend

Архитектура предстоящего Baltic Weekend станет отражением нынешних тенденций и актуальных проблем, с которыми сталкивается индустрия. На первый день форума запланирован паблик-ток с успешными людьми «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO». На мероприятии главы самых крупных корпораций расскажут о секретах своего успеха. В этот же день пройдет очная защита финалистов в номинации «Специалист года» международной премии по коммуникациям PROBA Awards.