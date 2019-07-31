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Posted 31 июля 2019,, 18:13

Published 31 июля 2019,, 18:13

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Санкт-Петербурге состоится международный форум Baltic Weekend

31 июля 2019, 18:13
В северной столице Российской Федерации на осень текущего года запланировано проведение международного форума по коммуникациям Baltic Weekend. Специалисты в сфере коммуникаций встретятся в Санкт-Петербурге 26 и 27 сентября. Они обсудят трансформацию коммуникационного рынка, тренды, актуальные технологии и инструменты.

Архитектура предстоящего Baltic Weekend станет отражением нынешних тенденций и актуальных проблем, с которыми сталкивается индустрия. На первый день форума запланирован паблик-ток с успешными людьми «Сегодня – линейный сотрудник, завтра – CEO». На мероприятии главы самых крупных корпораций расскажут о секретах своего успеха. В этот же день пройдет очная защита финалистов в номинации «Специалист года» международной премии по коммуникациям PROBA Awards.

Еще гостям форума поведают о подходах к взаимодействию с агентами влияния. Если в прошлом речь шла в основном о точечных интеграциях, то в наше время бренды хотят достичь полного амбассадорства.

Представитель Ассоциации Менеджеров прочитает лекцию о работе пиарщиков в кризис. Участники форума узнают о средствах, благодаря которым удается не допустить возникновение кризиса.

Другая значимая тема форума звучит, как развитие коммуникационных команд в агентствах и холдингах. Специалисты расскажут гостям о способах достижения значимых результатов. Слушатели получат представление о том, как бороться с паникой и провокациями.

Также на форуме Baltic Weekend поговорят о создании коллабораций с медиа и специфике продвижения социального контента. Ассоциации компаний-консультантов в области связей с общественностью укажут пиарщикам на способы сохранения баланса личной и корпоративной позиции в эпоху волатильной повестки.

Baltic Weekend - это крупное отраслевое мероприятие, участниками которого становятся отечественные и иностранные специалисты по связям с общественностью. В заседаниях принимают участие маркетологи, рекламисты, политики, бизнесмены и эксперты в области масс-медиа. Организует форум коммуникационное агентство SPN Communications.

Регистрация на Baltic Weekend продлится до 17 сентября.

#Общество
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