Минздрав: «Лучшие омские врачи» не получили обещанные премии из-за проверки

Победители регионального этапа конкурса рассказали изданию, что спустя месяц после подведения итогов до них так и не дошло обещанное денежное вознаграждение. В министерстве здравоохранения им сообщили, что деньги поступили в ведомство и в ближайшее время будут перечислены на счета победителей. Одновременно с этим в отделе кадров больницы, где работают специалисты, заявили, что деньги не дошли даже до Минздрава.