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Posted 31 июля 2019, 13:21

Published 31 июля 2019, 13:21

Modified 19 августа, 21:09

Updated 19 августа, 21:09

Минздрав: «Лучшие омские врачи» не получили обещанные премии из-за проверки

Минздрав: «Лучшие омские врачи» не получили обещанные премии из-за проверки

31 июля 2019, 13:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Победители регионального этапа Всероссийского конкурса врачей пожаловались изданию «СуперОмск» на то, что им спустя месяц после подведения итогов не вручили обещанные денежные премии. Ситуацию прокомментировали в региональном минздраве и сообщили, что деньги задерживаются из-за внутренней проверки.

Победители регионального этапа конкурса рассказали изданию, что спустя месяц после подведения итогов до них так и не дошло обещанное денежное вознаграждение. В министерстве здравоохранения им сообщили, что деньги поступили в ведомство и в ближайшее время будут перечислены на счета победителей. Одновременно с этим в отделе кадров больницы, где работают специалисты, заявили, что деньги не дошли даже до Минздрава.

«Денег мы так и не получили, уже почти два месяца прошло. А министр уже отчитался перед губернатором, что все премии выписали, все деньги получили», — жалуется один из лауреатов конкурса РИА «СуперОмск».

«Новый Омск» в региональном министерстве здравоохранения заверили, что все необходимые документы на проведение оплаты были переданы в Управление федерального казначейства по области. Премии, по словам представителей ведомства, переведут на счета победителей после прохождения процедуры проверки.

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