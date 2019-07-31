Фридман приспособит здание Облпотребсоюза в центре Омска под 4-звездочную гостиницу

«Там даже не одно, а два здания, как мы выяснили с изумлением. Трехэтажку, которая справа и смотрит на реку Омь, построили в 1957 году. В 1960 году над этим зданием надстроили два этажа и слева сделали пристройку. Когда мы начали проводить обследование, очень удивились. Видимо, в 1957 году дела были не очень хорошие — трехэтажку строили из подручных материалов, буквально из того, на что взгляд падал: были камни — строили из камней, были палки — использовали палки», — рассказал Фридман изданию.