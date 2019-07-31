Фридман приспособит здание Облпотребсоюза в центре Омска под 4-звездочную гостиницу

Posted 31 июля 2019,, 08:54
Published 31 июля 2019,, 08:54
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
О том, что здание Облпотребсоюза выкупила семья омских бизнесменов, стало известно в конце 2018 года. В апреле текущего года в СМИ появилась информация о том, что на месте бизнес-центра появится гостиница и ресторан. «Коммерческим вестям» Илья Фридман рассказал, что гостиницу на этом месте готовят к Молодежному чемпионату мира по хоккею.
Он пояснил, что здание компания «Топлайн», которая принадлежит Фридманам, хотела выкупить около 20 лет. Его построили в 1957 году, и во время изучения документации перед покупкой вскрылись интересные подробности из истории его существования.
«Там даже не одно, а два здания, как мы выяснили с изумлением. Трехэтажку, которая справа и смотрит на реку Омь, построили в 1957 году. В 1960 году над этим зданием надстроили два этажа и слева сделали пристройку. Когда мы начали проводить обследование, очень удивились. Видимо, в 1957 году дела были не очень хорошие — трехэтажку строили из подручных материалов, буквально из того, на что взгляд падал: были камни — строили из камней, были палки — использовали палки», — рассказал Фридман изданию.
Сейчас собственники решают, как правильнее будет поступить со зданием: восстановить уже имеющуюся постройку или снести ее и построить что-то более основательное. Однако точно известно, что в будущем здание будет функционировать как гостиница. Название международной гостиничной сети, с которой Фридманы договорились о сотрудничестве, станет известно после подписания контракта.
Напомним, ранее губернатор Омской области заявлял о том, что власти нашли предпринимателя, который готов построить в городе отель по франшизе Hilton. Позже Александр Бурков объявил, что строительством четырехзвездочной гостиницы к МЧМ-2023 займется Илья Фридман.