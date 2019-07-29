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Posted 29 июля 2019, 04:53

Published 29 июля 2019, 04:53

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Омичку незаконно сняли с очереди на жилье из-за прописки в другом районе

Омичку незаконно сняли с очереди на жилье из-за прописки в другом районе

29 июля 2019, 04:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Проверка прокуратуры показала, что жительница Азовского района, находящаяся на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении по договору социального найма, была вычеркнута из списка незаконно, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Омской области.

Дело в том, что жилищная комиссия администрации муниципального района, выехав в феврале 2019 года по месту регистрации омички в Шербакульский район, не увидела оснований для предоставления женщине жилья по договору социального найма.

Однако комиссия не приняла в расчет тот факт, что регистрация сельчанки является номинальной, а фактическое место проживания было и остается в Азовском районе. Смена регистрации была вынужденной и объяснялась невозможность прописаться во временном жилье.

Снятие омички с регистрации было признано безосновательным и незаконным. После вмешательства прокуратуры женщину восстановили в очереди на получение жилья.

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