Омичку незаконно сняли с очереди на жилье из-за прописки в другом районе

Posted 29 июля 2019, 04:53
Published 29 июля 2019, 04:53
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Дело в том, что жилищная комиссия администрации муниципального района, выехав в феврале 2019 года по месту регистрации омички в Шербакульский район, не увидела оснований для предоставления женщине жилья по договору социального найма.
Однако комиссия не приняла в расчет тот факт, что регистрация сельчанки является номинальной, а фактическое место проживания было и остается в Азовском районе. Смена регистрации была вынужденной и объяснялась невозможность прописаться во временном жилье.
Снятие омички с регистрации было признано безосновательным и незаконным. После вмешательства прокуратуры женщину восстановили в очереди на получение жилья.