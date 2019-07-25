gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июля 2019, 06:38

Published 25 июля 2019, 06:38

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В Омске все камеры видеонаблюдения объединятся в единую систему в конце 2019 года

В Омске все камеры видеонаблюдения объединятся в единую систему в конце 2019 года

25 июля 2019, 06:38
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Министерство региональной безопасности Омской области рассказало о сроках запуска и ввода АПК «Безопасный город». Система, создававшаяся с 2014 года, в тестовом режиме будет запущена уже в конце 2019 года.

В Омском доме журналистов поговорили о реализации программы «Безопасный город». Чиновники рассказали о первых итогах исполнения поручений, полученных на Госсовете при президенте РФ в конце июня. Владимир Путин тогда обратил внимание губернаторов (в том числе Александра Буркова) на повышение эффективности дорожного строительства, качество ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

Как пояснил замминистра региональной безопасности Омской области Станислав Горячкин, новейшая информационная платформа к концу 2020 года должна начать свою работу, так как будет осуществлен промышленный запуск.

«Если говорить просто, то АПК „Безопасный город“ — это цифровая платформа, которая объединяет информацию сразу для нескольких служб. В рамках реализации данного проекта министерство планирует ввести систему вызова экстренных служб „112“, а также объединить данные со всех камер видеонаблюдения и фотофиксации в регионе», — отмечает Горячкин.

По словам замминистра, с 2014 по 2020 год на реализацию проекта будет потрачено 989 млн рублей. На эти деньги также будет модернизирована система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Создающаяся платформа, по мнению чиновников, не имеет российских аналогов.

«У нас в регионе есть много систем безопасности. Когда мы начали прорабатывать создание системы единой диспетчерской службы „112“, мы увидели, что многие системы похожи. Мы посчитали целесообразным объединить их в один комплекс — оповещения, камеры, „112“. Раньше как было — на одном углу здания висело три камеры — одна министерская, другая от полиции, третья от МЧС. Мы хотим объединить их на одной платформе и создать некий ситуационный центр, который будет делиться информацией со всеми экстренными службами», — считает Горячкин.

Всего в разных участках Омска расположено 120 обычных и 50 «умных» видеокамер наружного наблюдения. Впоследствии, надеется Горячкин, к системе удастся подключить не только «государственные» камеры, но и камеры наблюдения в торговых центрах, внутренних дворах домов и других общественных местах.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика