В Омске все камеры видеонаблюдения объединятся в единую систему в конце 2019 года

Posted 25 июля 2019, 06:38
Published 25 июля 2019, 06:38
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
В Омском доме журналистов поговорили о реализации программы «Безопасный город». Чиновники рассказали о первых итогах исполнения поручений, полученных на Госсовете при президенте РФ в конце июня. Владимир Путин тогда обратил внимание губернаторов (в том числе Александра Буркова) на повышение эффективности дорожного строительства, качество ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.
Как пояснил замминистра региональной безопасности Омской области Станислав Горячкин, новейшая информационная платформа к концу 2020 года должна начать свою работу, так как будет осуществлен промышленный запуск.
«Если говорить просто, то АПК „Безопасный город“ — это цифровая платформа, которая объединяет информацию сразу для нескольких служб. В рамках реализации данного проекта министерство планирует ввести систему вызова экстренных служб „112“, а также объединить данные со всех камер видеонаблюдения и фотофиксации в регионе», — отмечает Горячкин.
По словам замминистра, с 2014 по 2020 год на реализацию проекта будет потрачено 989 млн рублей. На эти деньги также будет модернизирована система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Создающаяся платформа, по мнению чиновников, не имеет российских аналогов.
«У нас в регионе есть много систем безопасности. Когда мы начали прорабатывать создание системы единой диспетчерской службы „112“, мы увидели, что многие системы похожи. Мы посчитали целесообразным объединить их в один комплекс — оповещения, камеры, „112“. Раньше как было — на одном углу здания висело три камеры — одна министерская, другая от полиции, третья от МЧС. Мы хотим объединить их на одной платформе и создать некий ситуационный центр, который будет делиться информацией со всеми экстренными службами», — считает Горячкин.
Всего в разных участках Омска расположено 120 обычных и 50 «умных» видеокамер наружного наблюдения. Впоследствии, надеется Горячкин, к системе удастся подключить не только «государственные» камеры, но и камеры наблюдения в торговых центрах, внутренних дворах домов и других общественных местах.