В Омске все камеры видеонаблюдения объединятся в единую систему в конце 2019 года

«У нас в регионе есть много систем безопасности. Когда мы начали прорабатывать создание системы единой диспетчерской службы „112“, мы увидели, что многие системы похожи. Мы посчитали целесообразным объединить их в один комплекс — оповещения, камеры, „112“. Раньше как было — на одном углу здания висело три камеры — одна министерская, другая от полиции, третья от МЧС. Мы хотим объединить их на одной платформе и создать некий ситуационный центр, который будет делиться информацией со всеми экстренными службами», — считает Горячкин.