Дорого и не из чего: шесть проблем легкой промышленности в России

Posted 24 июля 2019, 14:46
Published 24 июля 2019, 14:46
Modified 23 февраля 2022, 13:08
Updated 23 февраля 2022, 13:08
Продукция легкой промышленности используется в строительстве, производстве автомобилей, сельском хозяйстве, уточняет издание. Утеплители, обивка сидений и потолка, влажные салфетки и пленка для теплиц — все это продукция легкой промышленности, а не только одежда, обувь и текстиль. Несмотря на высокую значимость этих товаров, легкая промышленность все же имеет «болевые точки». Низкий спрос, высокая доля импорта, зависимость от госзаказов и импортного сырья и дефицит отечественного оборудования вынуждает российскую продукцию отойти на дальний план, несмотря на то, что в стране работает импортозамещение.
«Отрасли, по-прежнему, живется нелегко. Продукции российских производителей трудно конкурировать с зарубежной: она либо теряет в качестве, либо существенно дороже. Это происходит по ряду причин, в частности, из-за отсутствия полноценной сырьевой базы, нехватки квалифицированных специалистов и высоких цен на импортное оборудование при отсутствии российских аналогов», — поясняет изданию генеральный директор АПХ «ПРОМАГРО» Константин Клюка.
Первой проблемой, по которой отечественная легкая промышленность приходит в упадок, является дороговизна производства. Российские предприятия конкурируют с азиатскими: на одного рабочего в текстильной промышленности приходится 600 рабочих в странах конкурентах. Поэтому продукция дорогая и ее значительно меньше.
Вторая проблема — отсутствие необходимого оборудования. 90% оборудования в России — импортное, и почти в 40% случаев служит оно более 20 лет.
Третья проблема заключается в отсутствии сырья. Только треть от всех используемых в стране синтетических материалов производят в России, но само синтетическое волокно закупается в других странах.
Четвертая проблема — практически полное отсутствие мер поддержки. Отечественные фабрики изготавливают продукцию по госзаказу, вывозить за границу кожевенные изделия нельзя, отечественная продукция представляется на разных локальных и международных выставках. Часть процента по кредиту оплачивается из государственной казны, но эксперты подчеркивают: снижается спрос, снижается и объемы заказов.
Пятой проблемой «Новые Известия называют отсутствие перспектив для легкой промышленности. В стратегию развития легкой промышленности до 2025 года изначально закладывают отсутствие развития: экспорт должен остаться на прежнем уровне, импорт сократиться на 3%, а вклад легкой промышленности в ВВП должен увеличиться до 0,21%.
Шестая проблема заключается в том, что легально любой бизнес в России просуществует недолго. По словам председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России, президента Ассоциации «Росспецмаш» Константина Бабкина, теневой импорт продукции легкой промышленности достигает 700 млрд рублей, что больше всего производства в России. Контрафакт дешевле, в частности, из-за отсутствия налогов. Только НДС добавляет к стоимости отечественной продукции 20%.
Исправить ситуацию, по мнению экспертов, можно, если расширить программы поддержки: «Программы финансовой господдержки отрасли эффективны, но их маловато. Они имеют точечные возможности, а отрасль очень большая. Они дошли не до каждого предприятия. А там, куда они дошли, у нас появилась новая продукция — спецодежда, одежда для спорта и отдыха. Бизнес-сообщество сейчас ставит вопрос не только о сохранении, но и даже об увеличении мер поддержки», — заключает президент Российского союза производителей одежды Светлана Беляева. Независимый эксперт по экономике Иван Антропов напоминает, что «все уже давно изобретено», и добиться успеха в российской легкой промышленности можно, подсмотрев за другими странами.