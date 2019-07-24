Дорого и не из чего: шесть проблем легкой промышленности в России

Исправить ситуацию, по мнению экспертов, можно, если расширить программы поддержки: «Программы финансовой господдержки отрасли эффективны, но их маловато. Они имеют точечные возможности, а отрасль очень большая. Они дошли не до каждого предприятия. А там, куда они дошли, у нас появилась новая продукция — спецодежда, одежда для спорта и отдыха. Бизнес-сообщество сейчас ставит вопрос не только о сохранении, но и даже об увеличении мер поддержки», — заключает президент Российского союза производителей одежды Светлана Беляева. Независимый эксперт по экономике Иван Антропов напоминает, что «все уже давно изобретено», и добиться успеха в российской легкой промышленности можно, подсмотрев за другими странами.