В Омске с поезда сняли агрессивного пассажира, устроившего скандал в вагоне-ресторане

Posted 23 июля 2019, 03:49
Published 23 июля 2019, 03:49
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Как выяснили полицейские, пассажир сразу после посадки на поезд отправился в вагон-ресторан, где между ним и официанткой возник конфликт. Разрешить ситуацию попытались сотрудники ресторана и проводники, но на замечания о вызывающем поведении и просьбы покинуть вагон мужчина реагировал агрессивно.
Пассажира сняли с поезда и провели медицинское освидетельствование, которое показало легкую степень опьянения. За конфликт в вагоне-ресторане поезда в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».