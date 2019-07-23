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Posted 23 июля 2019, 03:49

Published 23 июля 2019, 03:49

Modified 19 августа, 21:06

Updated 19 августа, 21:06

В Омске с поезда сняли агрессивного пассажира, устроившего скандал в вагоне-ресторане

В Омске с поезда сняли агрессивного пассажира, устроившего скандал в вагоне-ресторане

23 июля 2019, 03:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сотрудники Омского линейного управления МВД России сняли с поезда «Адлер — Барнаул» 31-летнего пассажира, следующего из Тюмени до Новосибирска. Мужчина стал инициатором конфликта в вагоне-ресторане, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Сибирскому ФО.

Как выяснили полицейские, пассажир сразу после посадки на поезд отправился в вагон-ресторан, где между ним и официанткой возник конфликт. Разрешить ситуацию попытались сотрудники ресторана и проводники, но на замечания о вызывающем поведении и просьбы покинуть вагон мужчина реагировал агрессивно.

Пассажира сняли с поезда и провели медицинское освидетельствование, которое показало легкую степень опьянения. За конфликт в вагоне-ресторане поезда в отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

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