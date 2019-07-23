В Омске с поезда сняли агрессивного пассажира, устроившего скандал в вагоне-ресторане

Как выяснили полицейские, пассажир сразу после посадки на поезд отправился в вагон-ресторан, где между ним и официанткой возник конфликт. Разрешить ситуацию попытались сотрудники ресторана и проводники, но на замечания о вызывающем поведении и просьбы покинуть вагон мужчина реагировал агрессивно.