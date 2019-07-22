Работу омской школьницы выставят в Третьяковской галерее

Юная художница родилась в Павлодаре, в школу пошла в 6 лет, и перед этим три года пробовала себя в искусстве. Когда омичке было пять лет, ее работы участвовали в выставках в Польше и Беларуси. Главные инструменты художницы, которыми она создает свои картины — сухая пастель и акварель.