Работу омской школьницы выставят в Третьяковской галерее

Posted 22 июля 2019, 08:51
Published 22 июля 2019, 08:51
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
Школьница стала автором одной из 20 лучших работ в номинации «Третьяковская галерея — online». В этом году творческим заданием номинации было создание работы в стиле мастера лирического пейзажа Василия Поленова. Омичка загрузила на сайт конкурса свой «Натюрморт с цветной капустой», и жюри признало картину одной из лучших работ.
В пресс-службе министерства отмечают, что на участие в экспозиции московской галереи претендовали около 3 тыс работ юных авторов со всей России. В список лучших вошли 20 работ, и теперь их выставят в Третьяковской галерее вместе с произведениями самого Василия Поленова. Открытие выставки пройдет в октябре.
Юная художница родилась в Павлодаре, в школу пошла в 6 лет, и перед этим три года пробовала себя в искусстве. Когда омичке было пять лет, ее работы участвовали в выставках в Польше и Беларуси. Главные инструменты художницы, которыми она создает свои картины — сухая пастель и акварель.
Отметим, это уже второй конкурс, организованный Третьяковской галереей совместно с МТС. В прошлом году в галерее была представлена экспозиция «Авангардист» проекта «Поколения М», где рядом с работами русского авангардиста Михаила Леонова были выставлены картины юных художников из 16-ти регионов страны. Тогда на выставке также была представлена картина, написанная омской школьницей.