Губернатор Бурков впервые прокомментировал строительство Свято-Илинского собора

«Надо ответ получать не только у меня, а у всего общества. Это необходимо, чтобы не наступить на те же грабли, что в Екатеринбурге. Чтобы не было массовых протестов, надо начать с массового опроса омичей. Именно жителям необходимо дать ответ, нужно ли строительство», — цитирует издание губернатора региона.