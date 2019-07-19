Губернатор Бурков впервые прокомментировал строительство Свято-Илинского собора

Posted 19 июля 2019, 02:17
Published 19 июля 2019, 02:17
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Вопрос о возможном восстановлении собора губернатору задали на встрече с участниками форума «РИТМ-2019», которая состоялась вчера, 18 июля. Бурков ответил сдержанно, пояснив, что решение должны принять сами горожане, чтобы в Омске не возникло недовольств, как в Екатеринбурге.
«Надо ответ получать не только у меня, а у всего общества. Это необходимо, чтобы не наступить на те же грабли, что в Екатеринбурге. Чтобы не было массовых протестов, надо начать с массового опроса омичей. Именно жителям необходимо дать ответ, нужно ли строительство», — цитирует издание губернатора региона.
Напомним, храм планируют построить по инициативе бывшего губернатора Омской области Леонида Полежаева. Согласно опросу в соцсетях большинство жителей высказались против. На архитектурном совете назвали этот проект «градостроительным анекдотом». Мэр Омска Оксана Фадина также подчеркнула, что ситуация должна разрешиться так, как хотят того омичи.
В мае этого года в Екатеринбурге прошли протесты местных жителей против строительства храма на месте сквера в центре города.