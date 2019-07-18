В минздраве Омской области ответили на переписку замминистра с медсестрой

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских, который переехал в Омск из Алапаевска, переписывался в WhatsApp со своей бывшей подчиненной по поводу закупок для региона. Позднее переписку обнаружило новое руководство больницы и усмотрело в них коррупцию.