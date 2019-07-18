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Posted 18 июля 2019, 11:56

Published 18 июля 2019, 11:56

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

В минздраве Омской области ответили на переписку замминистра с медсестрой

В минздраве Омской области ответили на переписку замминистра с медсестрой

18 июля 2019, 11:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
В министерстве здравоохранения Омской области прокомментировали информацию о переписке замминистра ведомства Александр Павловских с бывшей медсестрой Алапаевской больницы по поводу закупок медоборудования.

По данным министерства, речь идет о реализации приказа о создании в ведомстве комиссии по закупкам, где будут рассматриваться контракты на покупку медоборудования стоимостью до полумиллиона рублей. В состав комиссии входят представители министерства, а также главврачи омских медучреждений.

«В соответствии с регламентом, управление закупок КУОО „Дирекция“ занимается предварительным согласованием всех закупок: отслеживает рыночную стоимость, а также цены на оборудование, отыгранное в аукционах, работает с организациями, подавшими заявку. Всю информацию сотрудники управления предоставляют членам комиссии, главная задача которой — не допустить неэффективного расходования бюджетных средств при реализации нацпроектов», — сообщили в ведомстве.

В ведомстве пояснили, что Оксану Медведеву выбрали для анализа закупок, и сделали это потому, что посчитали ее грамотным специалистом с большим опытом работы в медицине. «Медведева активно помогает специалистам КУОО „Дирекция“ собирать информацию, с которой в дальнейшем работает начальник управления закупок», — отмечают в минздраве.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что заместитель министра здравоохранения Омской области Александр Павловских, который переехал в Омск из Алапаевска, переписывался в WhatsApp со своей бывшей подчиненной по поводу закупок для региона. Позднее переписку обнаружило новое руководство больницы и усмотрело в них коррупцию.

#Омск сегодня#Общество#Здравоохранение#Медицинские услуги#Медицина#Госзакупки
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