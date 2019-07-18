СКР не возбуждал дел на азовских чиновников. Пост мог быть заказным, — источник

«Он, прикрываясь представлением прокуратуры района, в апреле 2019 года зарезервировал ВСЕ земельные участки под строительство многоквартирных домов, исключив тем самым возможность строительства МКД за счет инвесторов. Простыми словами, администрация района может сама, без аукциона, за любую стоимость выбрать инвестора. При этом других земельных участков, пригодных для строительства МКД, в Азово нет», — отмечает редакция канала.