СКР не возбуждал дел на азовских чиновников. Пост мог быть заказным, — источник

Posted 18 июля 2019, 05:40
Published 18 июля 2019, 05:40
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Об уголовном преследовании чиновников из Азовского района сообщил анонимный Telegram-канал «ОмскЦентрСилы». По его сведениям, следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Азово Ивана Штекляина по ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Также следствие заинтересовалось, как пишет канал, главой Азовского района Павлом Багинским.
«Он, прикрываясь представлением прокуратуры района, в апреле 2019 года зарезервировал ВСЕ земельные участки под строительство многоквартирных домов, исключив тем самым возможность строительства МКД за счет инвесторов. Простыми словами, администрация района может сама, без аукциона, за любую стоимость выбрать инвестора. При этом других земельных участков, пригодных для строительства МКД, в Азово нет», — отмечает редакция канала.
Именно действия Багинского, по сведениям канала, привели к тому, что с 2015 года администрация Азово не ввела ни одного кв. м жилья, не приобрела ни одной квартиры для сирот.
Однако в СУ СКР по Омской области опровергли информацию Telegram-канала. Как сообщила Городу55 старший помощник руководителя регионального следкома Лариса Болдинова, в отношении глав Азово не проводится никаких следственных действий.
«Никакого уголовного дела не возбуждалось ни против Ивана Штекляина, ни против Павла Багинского. В отношении главы Азово и руководителя Азовского района следственных действий не проводится, даже доследственных проверок не было», — отметила Болдинова.
Как стало известно Городу55, пост в «ОмскЦентрСилы» мог носить заказной характер. Источник, знакомый с ситуацией, полагает, что к этому могут быть причастны бывший глава Азовского района Виктор Сабельфельд и его сын Алексей Сабельфельд, который ранее занимался строительством жилья в районе через свою компанию ООО «Варм».
По одной из версий, Сабельфельд-младший планировал, используя связи отца, получить землю под строительство многоквартирных домов по цене ниже рыночной. Однако, как уже упоминал Telegram-канал, для этого ему нужно получить одобрение главы района Павла Багинского.
Напомним, в 2016 году экс-глава Азовского района Виктор Сабельфельд был приговорен к 2 годам лишения свободы условно. Чиновника признали виновным в незаконной передаче трех земельных участков для многоквартирной застройки своему сыну Алексею и его компании «Варм».