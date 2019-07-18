Экс-губернатор Полежаев заявил, что Свято-Ильинский собор нужен погибшим солдатам

«Мне нет нужды что-то еще доказывать. В свое время это был тест для руководства области на любовь к трехсотлетней истории города и его судьбе. Мы не ошиблись: воссозданные храмы украсили Омск и стали гордостью жителей миллионника. Дорога к ним оказалась простой», — заявил Полежаев.