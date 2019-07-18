Экс-губернатор Полежаев заявил, что Свято-Ильинский собор нужен погибшим солдатам

Posted 18 июля 2019, 01:52
Published 18 июля 2019, 01:52
Modified 19 августа, 21:05
Updated 19 августа, 21:05
Глава общественного фонда «Духовное наследие» отметил, что все его намерения восстановить утерянные памятники архитектуры на их исторических местах понятны для руководства области и населения региона. Сейчас многие здания, восстановленные по его инициативе, стали популярными среди горожан и никак не испортили облик города.
«Мне нет нужды что-то еще доказывать. В свое время это был тест для руководства области на любовь к трехсотлетней истории города и его судьбе. Мы не ошиблись: воссозданные храмы украсили Омск и стали гордостью жителей миллионника. Дорога к ним оказалась простой», — заявил Полежаев.
Необходимость воссоздания очередного храма — Свято-Ильинского собора — Полежаев объяснил тем, что омские крещеные солдаты, погибшие во время Великой отечественной войны, не были отпеты в храмах малой родины. Храм в центре города позволит восполнить это во время шествия «Бессмертного полка».
«Что мы принесем 9 мая к Омскому монументу? Гвоздики? Было бы выразительно „Бессмертному полку“ закончить шествие у храмов города и строящегося Свято-Ильинского Собора: панихидой отпеть души тех многих, так и не упокоенных», — пояснил Леонид Полежаев и подчеркнул, что региональные и городские власти должны принять единственно верное решение.