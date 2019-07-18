gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 июля 2019, 01:52

Published 18 июля 2019, 01:52

Modified 19 августа, 21:05

Updated 19 августа, 21:05

Экс-губернатор Полежаев заявил, что Свято-Ильинский собор нужен погибшим солдатам

Экс-губернатор Полежаев заявил, что Свято-Ильинский собор нужен погибшим солдатам

18 июля 2019, 01:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев продолжает отстаивать идею возвести в центре Омска Свято-Ильинский собор. В очередной раз он аргументирует необходимость его строительства тем, что собор нужен погибшим во время Великой Отечественной войны солдатам.

Глава общественного фонда «Духовное наследие» отметил, что все его намерения восстановить утерянные памятники архитектуры на их исторических местах понятны для руководства области и населения региона. Сейчас многие здания, восстановленные по его инициативе, стали популярными среди горожан и никак не испортили облик города.

«Мне нет нужды что-то еще доказывать. В свое время это был тест для руководства области на любовь к трехсотлетней истории города и его судьбе. Мы не ошиблись: воссозданные храмы украсили Омск и стали гордостью жителей миллионника. Дорога к ним оказалась простой», — заявил Полежаев.

Необходимость воссоздания очередного храма — Свято-Ильинского собора — Полежаев объяснил тем, что омские крещеные солдаты, погибшие во время Великой отечественной войны, не были отпеты в храмах малой родины. Храм в центре города позволит восполнить это во время шествия «Бессмертного полка».

«Что мы принесем 9 мая к Омскому монументу? Гвоздики? Было бы выразительно „Бессмертному полку“ закончить шествие у храмов города и строящегося Свято-Ильинского Собора: панихидой отпеть души тех многих, так и не упокоенных», — пояснил Леонид Полежаев и подчеркнул, что региональные и городские власти должны принять единственно верное решение.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика