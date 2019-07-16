ФАС России: из тарифа на мусор в Омске надо исключить 4.7 млрд рублей расходов

В частности, установлено, что транспортные расходы регоператора и их размер (93% тарифа, или 4.7 млрд рублей) не имеют должного экономического обоснования. В нарушение законодательства РЭК Омской области не провела анализ величины расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, заявленных ООО «Магнит», допустив включение в необходимую валовую выручку организации в том числе и расходов на транспортирование до несанкционированных мест их размещения.