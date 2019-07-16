ФАС России: из тарифа на мусор в Омске надо исключить 4.7 млрд рублей расходов

Posted 16 июля 2019, 11:53
Published 16 июля 2019, 11:53
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Как сообщили Городу55 в ФАС РФ, в ходе проверки решения омской РЭК по установлению тарифа для ООО «Магнит» были выявлены нарушения, которые привели к завышению тарифа регоператора.
В частности, установлено, что транспортные расходы регоператора и их размер (93% тарифа, или 4.7 млрд рублей) не имеют должного экономического обоснования. В нарушение законодательства РЭК Омской области не провела анализ величины расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов, заявленных ООО «Магнит», допустив включение в необходимую валовую выручку организации в том числе и расходов на транспортирование до несанкционированных мест их размещения.
Согласно решению ФАС РФ, омскому регулятору предписано исключить из состава необходимой валовой выручки «Магнита» 4.7 млрд рублей и установить расходы на уровне соседних регионов.
«РЭК Омской области предписано провести соответствующий анализ, определив экономически обоснованную величину расходов на транспортирование отходов, использовав удельные значения, не превышающие цены на транспортирование, учтенные при тарифном регулировании в соседних субъектах Российской Федерации, ранее проверенных ФАС России, — в Свердловской и Тюменской областях», — рассказали в ФАС РФ.
Кроме того, ведомство дало указание исключить из расчетов затраты на обработку ТКО.
«Ввиду отсутствия у ООО „Магнит“ необходимой лицензии на обработку твердых коммунальных отходов ФАС России предписано РЭК Омской области отменить приказ, которым для ООО „Магнит“ такие тарифы были установлены, а также исключить 185 млн рублей из необходимой валовой выручки на эти цели», — отметили в ведомстве.
В ФАС России Городу55 подтвердили, что исполнение их предписания приведет к значительному снижению тарифа на услугу регоператора, примерно в два раза, что отразится и на снижении платы для населения за вывоз ТКО. Срок исполнения предписания антимонопольного ведомства — 1 августа 2019 года.
Напомним, на прошлой неделе в ФАС России состоялось заседание комиссии по вопросу мусорного тарифа в Омской области. В РЭК Омской области после данного заседания заявили, что ждут указания из ФАС с методикой перерасчета средств, заложенных в тарифе на обращение с ТКО. 12 июля предписание о перерасчете поступило в РЭК.