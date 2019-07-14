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Posted 14 июля 2019, 03:54

Published 14 июля 2019, 03:54

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

В правительстве рассказали, сколько праздничных выходных будет у омичей в 2020 году

В правительстве рассказали, сколько праздничных выходных будет у омичей в 2020 году

14 июля 2019, 03:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Правительство России утвердило календарь рабочих и праздничных выходных дней на 2020 год, о чем сообщило в официальных пабликах в соцсетях.

Традиционно, в первые дни 2020 года омичи отправятся на каникулы: в следующем году горожане будут отдыхать с 1 по 8 января. 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, и их в правительстве решили перенести на май. Весной горожан также ждут длинные выходные: сначала с 1 по 5 мая, потом с 9 по 11 мая.

День защитника Отечества и Международный женский день в следующем году горожане будут праздновать три дня: в первом случае с 22 по 24 февраля, во втором - с 7 по 9 марта. В День России омичи также будут отдыхать три дня, с 12 по 14 июня.

Следующий ближайший праздничный выходной ждет омичей только в ноябре, и будет он всего один, 4 ноября, в День народного единства.

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