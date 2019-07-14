В правительстве рассказали, сколько праздничных выходных будет у омичей в 2020 году

Posted 14 июля 2019, 03:54
Published 14 июля 2019, 03:54
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Традиционно, в первые дни 2020 года омичи отправятся на каникулы: в следующем году горожане будут отдыхать с 1 по 8 января. 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, и их в правительстве решили перенести на май. Весной горожан также ждут длинные выходные: сначала с 1 по 5 мая, потом с 9 по 11 мая.
День защитника Отечества и Международный женский день в следующем году горожане будут праздновать три дня: в первом случае с 22 по 24 февраля, во втором - с 7 по 9 марта. В День России омичи также будут отдыхать три дня, с 12 по 14 июня.
Следующий ближайший праздничный выходной ждет омичей только в ноябре, и будет он всего один, 4 ноября, в День народного единства.