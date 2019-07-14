В правительстве рассказали, сколько праздничных выходных будет у омичей в 2020 году

Традиционно, в первые дни 2020 года омичи отправятся на каникулы: в следующем году горожане будут отдыхать с 1 по 8 января. 4 и 5 января выпадают на субботу и воскресенье, и их в правительстве решили перенести на май. Весной горожан также ждут длинные выходные: сначала с 1 по 5 мая, потом с 9 по 11 мая.