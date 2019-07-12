В Омской области сельчанина с семьей не пустили в Казахстан из-за 43 тыс рублей долга

Posted 12 июля 2019, 03:52
Published 12 июля 2019, 03:52
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
Судебные приставы Тюкалинского района начали исполнительное производство по документу, согласно которому 61-летний житель деревни не погасил кредит в размере 56 160 рублей. Мужчину предупредили об этом, однако к действиям это его не побудило. Тогда долг, по решению ведомства, взыскивали с зарплаты должника, и пока он не погашен, мужчина не мог выехать на границу.
Такое решение оказалось для жителя Тюкалинского района определяющим: он с супругой хотел поехать к родственникам в соседний Казахстан, но из-за долга дальше границы их не пропустили. Тогда он обратился к приставам, в течение двух дней собрал нужную сумму и полностью погасил задолженность по кредиту, которая на тот момент составила почти 43 тыс рублей. После этого исполнительное производство приставы прекратили, и сельчанин вновь мог выезжать за границу.
В ведомстве отметили, что с начала года почти 50 тыс омичей не пустили за пределы страны из-за долгов. Всего омичи задолжали 6.8 млрд рублей, из них 2.5 - долги по кредитам.