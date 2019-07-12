В Омской области сельчанина с семьей не пустили в Казахстан из-за 43 тыс рублей долга

Такое решение оказалось для жителя Тюкалинского района определяющим: он с супругой хотел поехать к родственникам в соседний Казахстан, но из-за долга дальше границы их не пропустили. Тогда он обратился к приставам, в течение двух дней собрал нужную сумму и полностью погасил задолженность по кредиту, которая на тот момент составила почти 43 тыс рублей. После этого исполнительное производство приставы прекратили, и сельчанин вновь мог выезжать за границу.