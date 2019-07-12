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Posted 12 июля 2019, 02:43

Published 12 июля 2019, 02:43

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

Экс-кандидата в губернаторы Омской области обвинили в вымогательстве 50 млн долларов

Экс-кандидата в губернаторы Омской области обвинили в вымогательстве 50 млн долларов

12 июля 2019, 02:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тверской суд Москвы признал совладельцев «Альфа-банка» Михаила Фридмана и Петра Авена потерпевшими по делу о вымогательстве крупной суммы денег бывшим депутатом Госдумы Леонидом Маевским, который более 15 лет назад баллотировался в губернаторы Омской области. Об этом накануне сообщило РИА «Новости».

В документах, предоставленных следствием суду, говорится, что Маевский в конце октября — середине ноября прошлого года требовал у Авена и Фридмана 50 миллионов долларов, иначе он распространит о них сведения, «которые могут причинить существенный вред их правам и законным интересам», цитирует потерпевших издание.

Что имеется в виду под этими сведениями, в суде не уточняют, но известно, что вымогательство произошло в кафе на Кутузовском проспекте и элитном ресторане на Смоленской площади в Москве во время личной встречи Маевского и совладельцами «Альфа-банка».

Маевского задержали в ноябре прошлого года вместе с его бывшим пресс-секретарем Максимом Букиным, за день до этого на обоих возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Тогда не уточнялось, кого он шантажировал, но речь шла о десятках миллионов долларов. Теперь арестантам грозит до 15 лет колонии.

Леонид Маевский в 2003 году баллотировался от КПРФ на пост губернатора Омской области и противостоял Леониду Полежаеву. Перед выборами, в период с 2000 по 2003 годы он являлся депутатом от Коммунистической партии РФ в Государственной Думе Федерального Собрания РФ Третьего созыва и руководил разработкой и принятием законов, регламентирующих работу отрасли связи и инфотелекоммуникаций.

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