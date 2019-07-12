Экс-кандидата в губернаторы Омской области обвинили в вымогательстве 50 млн долларов

Маевского задержали в ноябре прошлого года вместе с его бывшим пресс-секретарем Максимом Букиным, за день до этого на обоих возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Тогда не уточнялось, кого он шантажировал, но речь шла о десятках миллионов долларов. Теперь арестантам грозит до 15 лет колонии.