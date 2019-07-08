В Приморье в Центр реабилитации животных попали два гималайских медвежонка

Как сообщает издание ФедералПресс, медвежата уже не первые постояльцы Центра. Сейчас специалисты пытаются установить причину, по которой детеныши остались без матери. По предварительной версии, она стала жертвой браконьеров. Изначально медвежат отвезли в зоопарк на Садогорье.