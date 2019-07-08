В Приморье в Центр реабилитации животных попали два гималайских медвежонка

Posted 8 июля 2019, 15:17
Published 8 июля 2019, 15:17
Modified 14 декабря 2023, 15:51
Updated 14 декабря 2023, 15:51
Как сообщает издание ФедералПресс, медвежата уже не первые постояльцы Центра. Сейчас специалисты пытаются установить причину, по которой детеныши остались без матери. По предварительной версии, она стала жертвой браконьеров. Изначально медвежат отвезли в зоопарк на Садогорье.
В свою очередь звери оказались почти ручными. Как отметила старший научный сотрудник центра Екатерина Блидченко, вопреки этому гималайские медвежата все равно могут вернуться жить в дикую природу.
На данный момент животные находятся в большом вольере. По оценкам специалистов, уже к осени их можно будет выпустить жить в лес.