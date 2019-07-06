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Posted 6 июля 2019, 04:37

Published 6 июля 2019, 04:37

Modified 19 августа, 21:02

Updated 19 августа, 21:02

В Омской области пьяная автоледи на внедорожнике въехала в деревянный забор

В Омской области пьяная автоледи на внедорожнике въехала в деревянный забор

6 июля 2019, 04:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Женщина за рулем автомобиля Chevrolet Niva не справилась с управлением, съехала с дороги в кювет и врезалась в деревянный забор, сообщили в пресс-службе омской Госавтоинспекции.

Авария случилась в райцентре Знаменского района. Сообщение о ней поступило в дежурную часть районного ОМВД России сегодня ночью, около 1:05 часов.

Сотрудники полиции на месте происшествия выяснили, что 35-летняя женщина-водитель внедорожника Chevrolet Niva села за руль в состоянии опьянения и не справилась с управлением. Двигаясь по селу Знаменское, она съехала в левый кювет, а после въехала в деревянный забор, который ограждал жилой дом.

В результате аварии водителя автомобиля и его пассажира доставили в медучреждение. Об их состоянии в ведомстве пока не сообщают. Проводится проверка.

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