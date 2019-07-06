В Омской области пьяная автоледи на внедорожнике въехала в деревянный забор

Сотрудники полиции на месте происшествия выяснили, что 35-летняя женщина-водитель внедорожника Chevrolet Niva села за руль в состоянии опьянения и не справилась с управлением. Двигаясь по селу Знаменское, она съехала в левый кювет, а после въехала в деревянный забор, который ограждал жилой дом.