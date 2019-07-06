В Омской области пьяная автоледи на внедорожнике въехала в деревянный забор

Posted 6 июля 2019, 04:37
Published 6 июля 2019, 04:37
Modified 19 августа, 21:02
Updated 19 августа, 21:02
Авария случилась в райцентре Знаменского района. Сообщение о ней поступило в дежурную часть районного ОМВД России сегодня ночью, около 1:05 часов.
Сотрудники полиции на месте происшествия выяснили, что 35-летняя женщина-водитель внедорожника Chevrolet Niva села за руль в состоянии опьянения и не справилась с управлением. Двигаясь по селу Знаменское, она съехала в левый кювет, а после въехала в деревянный забор, который ограждал жилой дом.
В результате аварии водителя автомобиля и его пассажира доставили в медучреждение. Об их состоянии в ведомстве пока не сообщают. Проводится проверка.