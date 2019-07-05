Праздник для всех: Омский НПЗ подарил детям новую игровую площадку

Posted 5 июля 2019, 07:55
Published 5 июля 2019, 07:55
Modified 23 февраля 2022, 12:43
Updated 23 февраля 2022, 12:43
Придворовая территория изменилась благодаря программе социальных инвестиций «Родные города». На детской площадке появились новые горки, рукоходы и карусели. Представить проект и лично пообщаться с жильцами домов на улице Бородина приехал депутат Законодательного собрания Омской области, глава профсоюза работников ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» Николай Донских.
«Для нас очень важно, чтобы детские площадки преображались из года в год, чтобы появлялись новые объекты. Мы поддерживаем инициативу горожан заботиться о том месте, в котором живешь. Омский НПЗ — показательный пример социально ответственного бизнеса. В этом году на участие в нашей программе „Родные города“ поступило 189 заявок, 28 проектов выиграли», — отметил Донских.
Председатель многоквартирного дома № 48 по улице Бородина Ольга Симонова рассказала, как ей и ее соседям удалось добиться успеха и выиграть грант Омского НПЗ.
«Мы очень рады, что у нас появилась площадка, потому что места у нас здесь много и приходят дети со всего микрорайона. Надеемся, что с каждым годом нам удастся ее расширять и наполнять новыми объектами. Вот сейчас есть все для малышей, в следующем году хотим поставить спортивную площадку для ребят постарше», — отметила Симонова.
Для собравшихся на площадке детей авторы проекта устроили настоящий праздник с танцами, песнями и играми в рамках проекта «Территория детства».
«Наши программы уже давно доказали свою эффективность, а Омский НПЗ стал главным социальным партнером региона. Мы стараемся работать по всем направлениям: доступная среда, медицина, образование, благоустройство. Видим, что есть результат, есть положительный отклик от омичей, поэтому программа будет расширяться», — резюмировал Николай Донских.