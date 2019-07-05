Праздник для всех: Омский НПЗ подарил детям новую игровую площадку

«Мы очень рады, что у нас появилась площадка, потому что места у нас здесь много и приходят дети со всего микрорайона. Надеемся, что с каждым годом нам удастся ее расширять и наполнять новыми объектами. Вот сейчас есть все для малышей, в следующем году хотим поставить спортивную площадку для ребят постарше», — отметила Симонова.