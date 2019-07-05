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Posted 5 июля 2019, 07:55

Published 5 июля 2019, 07:55

Modified 23 февраля 2022, 12:43

Updated 23 февраля 2022, 12:43

Праздник для всех: Омский НПЗ подарил детям новую игровую площадку

5 июля 2019, 07:55
У детей, живущих в домах 48, 46, 46а на улице Бородина, настоящий праздник. В их дворе при поддержке Омского НПЗ появилась новая современная игровая площадка.

Придворовая территория изменилась благодаря программе социальных инвестиций «Родные города». На детской площадке появились новые горки, рукоходы и карусели. Представить проект и лично пообщаться с жильцами домов на улице Бородина приехал депутат Законодательного собрания Омской области, глава профсоюза работников ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» Николай Донских.

«Для нас очень важно, чтобы детские площадки преображались из года в год, чтобы появлялись новые объекты. Мы поддерживаем инициативу горожан заботиться о том месте, в котором живешь. Омский НПЗ — показательный пример социально ответственного бизнеса. В этом году на участие в нашей программе „Родные города“ поступило 189 заявок, 28 проектов выиграли», — отметил Донских.

Председатель многоквартирного дома № 48 по улице Бородина Ольга Симонова рассказала, как ей и ее соседям удалось добиться успеха и выиграть грант Омского НПЗ.

«Мы очень рады, что у нас появилась площадка, потому что места у нас здесь много и приходят дети со всего микрорайона. Надеемся, что с каждым годом нам удастся ее расширять и наполнять новыми объектами. Вот сейчас есть все для малышей, в следующем году хотим поставить спортивную площадку для ребят постарше», — отметила Симонова.

Для собравшихся на площадке детей авторы проекта устроили настоящий праздник с танцами, песнями и играми в рамках проекта «Территория детства».

«Наши программы уже давно доказали свою эффективность, а Омский НПЗ стал главным социальным партнером региона. Мы стараемся работать по всем направлениям: доступная среда, медицина, образование, благоустройство. Видим, что есть результат, есть положительный отклик от омичей, поэтому программа будет расширяться», — резюмировал Николай Донских.

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