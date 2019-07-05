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Posted 5 июля 2019, 02:48

Published 5 июля 2019, 02:48

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Омская школа отказала в приеме десятиклассника из-за троек в аттестате

Омская школа отказала в приеме десятиклассника из-за троек в аттестате

5 июля 2019, 02:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В редакцию Города55 обратилась омичка, сыну которой общеобразовательная школа № 7, расположенная на бульваре Архитекторов в Омске, отказала в приеме в десятый класс из-за троек в аттестате.

Дело в том, что семья сменила место жительства, переехав в новый район, поэтому и встал вопрос о смене общеобразовательной школы для сына, который заканчивал девятый класс. Этим вопросом омичка озадачилась еще в апреле, придя на прием к директору школы, который ответил, что приходить надо после сдачи всех экзаменов.

После итоговых испытаний в середине июня женщина стала звонить в школу и узнавать, когда сдавать документы. Ее попросили перезвонить 1 июля, однако первого числа, узнав о том, что у ребенка аттестат с тройками, отказали в приеме уже по телефону.

Тогда омичка пришла в школу, но попасть к директору так и не смогла. Ее записали на прием на четвертое число:

«Мы пришли, и нам сказали, что набор закончен еще 1 июля. Я спросила, зачем нас на сегодня записали. Директор ответила, чтобы объяснить положение школы. На что мы попросили письменный отказ о принятии ребенка в школу», - написала омичка.

Как видно из официального ответа, предоставленного читательницей Города55, основанием отказа послужило отсутствие мест в школе. Однако ниже уточняется, что ученик не прошел по конкурсу аттестатов.

Теперь омичка недоумевает: «А как же общеобразовательное бесплатное обучение?».

Согласно пункту 4 статьи 67 Закона об образовании, общеобразовательная школа действительно имеет право отказать в приеме ученику при реальном отсутствии мест. В этом случае родители должны обратиться непосредственно в органы исполнительной власти или местного самоуправления, отвечающие за сферу образования, то есть в региональное Министерство или департамент образования Омска.

В тоже время пункты 5 и 6 этой же статьи закона указывают на то, что проведение конкурсного отбора учащихся при приеме в школу возможно только в случае наличия в образовательном учреждении углубленного изучения отдельных предметов или интеграции общей программы с дополнительными предпрофессиональными программами.

Согласно наименованию учебного заведения, школа № 7 является средней общеобразовательной школой. Упоминания об углубленном изучении отдельных предметов или предпрофессиональной подготовке на официальном сайте школы не встречается. Там реализуется стандартная образовательная программа трех уровней: начальное общее, основное общее и среднее общее образование. Поэтому возникает вопрос о правомерности упомянутого «конкурса аттестатов».

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