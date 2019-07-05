Омская школа отказала в приеме десятиклассника из-за троек в аттестате

Дело в том, что семья сменила место жительства, переехав в новый район, поэтому и встал вопрос о смене общеобразовательной школы для сына, который заканчивал девятый класс. Этим вопросом омичка озадачилась еще в апреле, придя на прием к директору школы, который ответил, что приходить надо после сдачи всех экзаменов.