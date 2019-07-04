Оформлением «Флоры-2019» в Омске займется владелец «Цветов у Яблоньки»

В этом году праздник цветоводства посвятят Году Театра. Среди композиций — балет «Лебединое озеро», опера «Алые паруса», несколько ходулистов и сцены из сказок. Власти решили выделить для выставки больше места. Цветочные композиции появятся не только в Выставочном и Воскресенском скверах, но и на улицах Ленина, Тарской и Партизанской.