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Posted 4 июля 2019, 08:45

Published 4 июля 2019, 08:45

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Оформлением «Флоры-2019» в Омске займется владелец «Цветов у Яблоньки»

Оформлением «Флоры-2019» в Омске займется владелец «Цветов у Яблоньки»

4 июля 2019, 08:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска выбрало подрядчика, который займется созданием цветочных инсталяций к празднику цветоводства «Флора-2019», сообщается на портале госзакупок. На это из городского бюджета было выделено 12 млн рублей — в четыре раза больше, чем в прошлом году.

Контракт на рекордные 12 млн рублей получил победитель предыдущих торгов на создание цветочных композиций — владелец сети «Цветы у Яблоньки» Юрий Ткаченко. За эти деньги предприниматель должен смонтировать конструкции и украсить их разными живыми цветами. Отметим, в 2018 году на выставку было выделено только 3 млн рублей.

К работе над инсталляциями победитель торгов приступит 24 июля. Завершить монтаж конструкций и их украшение подрядчик должен не позднее 1 августа. Сама выставка откроется в центре города уже 3 августа.

В этом году праздник цветоводства посвятят Году Театра. Среди композиций — балет «Лебединое озеро», опера «Алые паруса», несколько ходулистов и сцены из сказок. Власти решили выделить для выставки больше места. Цветочные композиции появятся не только в Выставочном и Воскресенском скверах, но и на улицах Ленина, Тарской и Партизанской.

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