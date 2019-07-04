Оформлением «Флоры-2019» в Омске займется владелец «Цветов у Яблоньки»

Posted 4 июля 2019, 08:45
Published 4 июля 2019, 08:45
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Контракт на рекордные 12 млн рублей получил победитель предыдущих торгов на создание цветочных композиций — владелец сети «Цветы у Яблоньки» Юрий Ткаченко. За эти деньги предприниматель должен смонтировать конструкции и украсить их разными живыми цветами. Отметим, в 2018 году на выставку было выделено только 3 млн рублей.
К работе над инсталляциями победитель торгов приступит 24 июля. Завершить монтаж конструкций и их украшение подрядчик должен не позднее 1 августа. Сама выставка откроется в центре города уже 3 августа.
В этом году праздник цветоводства посвятят Году Театра. Среди композиций — балет «Лебединое озеро», опера «Алые паруса», несколько ходулистов и сцены из сказок. Власти решили выделить для выставки больше места. Цветочные композиции появятся не только в Выставочном и Воскресенском скверах, но и на улицах Ленина, Тарской и Партизанской.