Побег не удался: омича с украденными 150 тысячами сняли с рейса на Краснодарский край

Posted 3 июля 2019, 07:48
Published 3 июля 2019, 07:48
Modified 19 августа, 21:01
Updated 19 августа, 21:01
Кража борсетки со 150 тыс рублей произошла на парковке у рынка на улице Заозерная. Злоумышленник проник к «ГАЗель», оставленную 53-летним предпринимателем на десять минут без присмотра. Омич забрал борсетку, лежащую под водительским сиденьем и скрылся.
Вычислить преступника удалось по отпечаткам пальцев на двери автомобиля. За это время омич успел покинуть пределы Омской области и оказался в Самаре, намереваясь вылететь в Краснодарский край. В аэропорту его и задержали полицейские.
Теперь неудачливому беглецу грозит до пяти лет лишения свободы.