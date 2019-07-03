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Posted 3 июля 2019, 07:48

Published 3 июля 2019, 07:48

Modified 19 августа, 21:01

Updated 19 августа, 21:01

Побег не удался: омича с украденными 150 тысячами сняли с рейса на Краснодарский край

Побег не удался: омича с украденными 150 тысячами сняли с рейса на Краснодарский край

3 июля 2019, 07:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Житель Омска, 51-летний мужчина, был задержан в аэропорту Самары при попытке улететь в Краснодарский край с похищенной выручкой омского предпринимателя, занимающегося изготовлением и установкой окон, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Омску.

Кража борсетки со 150 тыс рублей произошла на парковке у рынка на улице Заозерная. Злоумышленник проник к «ГАЗель», оставленную 53-летним предпринимателем на десять минут без присмотра. Омич забрал борсетку, лежащую под водительским сиденьем и скрылся.

Вычислить преступника удалось по отпечаткам пальцев на двери автомобиля. За это время омич успел покинуть пределы Омской области и оказался в Самаре, намереваясь вылететь в Краснодарский край. В аэропорту его и задержали полицейские.

Теперь неудачливому беглецу грозит до пяти лет лишения свободы.

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